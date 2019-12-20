| ميلتيميدياوMP3 حــ(01)ـمزة ركن الرياضة | تغطية فيديوهات للمحترفين والرابطة الجزائرية+ الصور

أعضاء وزوار منتدى ملتميديا ركن الرياضة



أهلا وسهلا بكم في صحيفة المحترفين ​

قوانين الصحيفة :







١-الصحيفة قائمة على احترام وجهات نظر الآخرين .. أي تهكم أو سخرية لعضو تجاه العضو الآخر سوف يتم إخفاء رد العضو ووضع رقابة عليه ..





٢-في حالة وجود عضو مخالف لقوانين الصحيفة يجب تنبيهه على الخاص .. وإذا استمر بالمخالفة يتم مراسلة الإشراف فقط عبر أيقونة التبليغ ..



٣-يمنع الاقتباس أو نسخ رد العضو عند الرد عليه .. يكفي أن يكتب اسم العضو الذي تريد الرد عليه ..



كذلك نرجو استخدام حجم الخط 18ونوعه بسيط وعناوين الأخبار بحجم الخط 20 ونوعه بسيط





٤-حفاظا على مصداقية الصحيفة يرجى وضع مصادر الأخبار في شكل روابط للتحقق منها .. وضع المصادر غير ضروري عند وضع ضبط شاشة يشير للمصدر ويحتوي الخبر سواء كان تشكيلات لقاءات أو تغريدات أو أخبار انتقالات أو تقييمات لآداء اللاعبين ..





٥-الصحيفة ليست للنقاشات أو تلقي التهاني أو التبريكات .. أي ردود مخالفة يرجى التبليغ عنها وطاقم الإشراف الكريم سيتعامل معها .. ​

شكرا على التفهم



مع كامل الود والتقدير



​