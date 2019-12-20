| ميلتيميدياوMP3 حــ(01)ـمزة ركن الرياضة | تغطية فيديوهات للمحترفين والرابطة الجزائرية+ الصور

HAMZA USMA

HAMZA USMA

*أستاذ*:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
طاقم المرشحين
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
10,449
النقاط
1,566
العمر
26
محل الإقامة
زرالدة الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر
أعضاء وزوار منتدى ملتميديا ركن الرياضة

أهلا وسهلا بكم في صحيفة المحترفين


قوانين الصحيفة :



١-الصحيفة قائمة على احترام وجهات نظر الآخرين .. أي تهكم أو سخرية لعضو تجاه العضو الآخر سوف يتم إخفاء رد العضو ووضع رقابة عليه ..


٢-في حالة وجود عضو مخالف لقوانين الصحيفة يجب تنبيهه على الخاص .. وإذا استمر بالمخالفة يتم مراسلة الإشراف فقط عبر أيقونة التبليغ ..

٣-يمنع الاقتباس أو نسخ رد العضو عند الرد عليه .. يكفي أن يكتب اسم العضو الذي تريد الرد عليه ..

كذلك نرجو استخدام حجم الخط 18ونوعه بسيط وعناوين الأخبار بحجم الخط 20 ونوعه بسيط


٤-حفاظا على مصداقية الصحيفة يرجى وضع مصادر الأخبار في شكل روابط للتحقق منها .. وضع المصادر غير ضروري عند وضع ضبط شاشة يشير للمصدر ويحتوي الخبر سواء كان تشكيلات لقاءات أو تغريدات أو أخبار انتقالات أو تقييمات لآداء اللاعبين ..


٥-الصحيفة ليست للنقاشات أو تلقي التهاني أو التبريكات .. أي ردود مخالفة يرجى التبليغ عنها وطاقم الإشراف الكريم سيتعامل معها ..



شكرا على التفهم

مع كامل الود والتقدير

 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

*أستاذ*:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
طاقم المرشحين
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
10,449
النقاط
1,566
العمر
26
محل الإقامة
زرالدة الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر


هدف بغداد بونجاح ضد يانغين من كاليدونيا الجديدة
في كأس العالم للأندية
Al Sadd 3-1 Hienghene
تعليق عربي من BeIN Sports HD

https://streamable.com/4n9w7
 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

*أستاذ*:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
طاقم المرشحين
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
10,449
النقاط
1,566
العمر
26
محل الإقامة
زرالدة الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر
HAMZA USMA

HAMZA USMA

*أستاذ*:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
طاقم المرشحين
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
10,449
النقاط
1,566
العمر
26
محل الإقامة
زرالدة الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر
هدف يوغرطة حمرون في إياب كأس تركيا ضد بورصا سبور

حمرون سجل هدفا حاسما في تأهل فريقه ( فازوا ذهابا 4-2)

Bursaspor 2-1 Erzurumspor

تعليق تركي من A Spor HD



حمرون ضد بورصاسبور 19_12_2019 - Streamable
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top