مشاركتي في مسابقة(هل الزواج قبر للحب أو بستان له)...

اميرة المدائن
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشاركتي في مسابقة
(هل الزواج قبر للحب ام بستان له)
كيف يكون الزواج قبر للحب والحب هو اسمى شيئ في الوجود، والزواج إكتمال للحب
ولكن ماهو الحب المقصود الذي لايتغير ولا يؤثر به شيئ إلا وزاد وارتقى
فإن أرباب العلوم وقفوا على شاطئ هواه فعجزوا عن إدراك اسرار الحب وأرباب الفهوم خاضوا في بحر هواه فارتشفوا من أسراره فشتان بين زي علم مفتون وبين زي فهم بهواه مجنون.
فالحب انصهار روحان وما انصهرت روحان إلا وقد عجزت كل الأقوال والأفعال عن العزل بينهما
وليس للحب شوق يمحيه لقاء ولا لقاء تتبعه آلام وعناء ولا غزل بجميع حروف الهجاء لكنه إنصهار روح في روح سواء فكلاهما واحد في السعادة والشقاء والحب بحر فياض بالحنان بلا انتهاء..
وفي آخر كلامي فان للحب أهله ومن ذاق طعم الحب عرف معناه ومن عرف معناه اعترف وآمن بالله وصدق بالحب.
فمن هذا الكلام أوضح أن الزواج اكتمال لروحان انصهرا بالحب فزاد انصهارهم في أي وضع كان فإنهما واحد في السعادة أو الشقاء..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشاركتي في مسابقة
(هل الزواج قبر للحب ام بستان له)
كيف يكون الزواج قبر للحب والحب هو اسمى شيئ في الوجود، والزواج إكتمال للحب
ولكن ماهو الحب المقصود الذي لايتغير ولا يؤثر به شيئ إلا وزاد وارتقى
فإن أرباب العلوم وقفوا على شاطئ هواه فعجزوا عن إدراك اسرار الحب وأرباب الفهوم خاضوا في بحر هواه فارتشفوا من أسراره فشتان بين زي علم مفتون وبين زي فهم بهواه مجنون.
فالحب انصهار روحان وما انصهرت روحان إلا وقد عجزت كل الأقوال والأفعال عن العزل بينهما
وليس للحب شوق يمحيه لقاء ولا لقاء تتبعه آلام وعناء ولا غزل بجميع حروف الهجاء لكنه إنصهار روح في روح سواء فكلاهما واحد في السعادة والشقاء والحب بحر فياض بالحنان بلا انتهاء..
وفي آخر كلامي فان للحب أهله ومن ذاق طعم الحب عرف معناه ومن عرف معناه اعترف وآمن بالله وصدق بالحب.
فمن هذا الكلام أوضح أن الزواج اكتمال لروحان انصهرا بالحب فزاد انصهارهم في أي وضع كان فإنهما واحد في السعادة أو الشقاء..