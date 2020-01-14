مشاركتي في مسابقة (هل الزواج قبر الحب ام بستان له

زاد الرحيل

زاد الرحيل

:: نجمة اللمة ::
إنضم
14 جوان 2016
المشاركات
4,491
النقاط
1,491
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
حقيقة لم أفكر لحظة واحدة في المشاركة في هذه المسابقة لكنني ترجعت و رأيت أنه ربما اوصل رسالة صغيرة قد يفهم مغزاها البعض و قد اصحح مفاهيم خاطئة أصبحت منتشرة بشكل رهيب بل تدس سمومها في مجتمعنا لينتهي بالانهيار ،فالزواج نصف الدين كما يعرف الجميع وله شروطه و مقياسه الخاص حتى تبنى عليه الأسرة ،الفتاة اليوم ترى أن العاطفة هي الركن الأساسي لقيام الأسرة دون مراعاة الجوانب الأخرى كالالتزام بالاخلاق الرفيعة و الإحساس بالمسؤولية و تحمل عيوب الطرف الاخر و الصبر علبه،ان لم تتواجد كل هذه العناصر فلا فائدة في ذلك و لا يمكن أن ننكر جانب العاطفة إنما يجب أن ندرك أنه تكامل ولا تكفي لوحدها،ليعلم الجميع أن الزواج اكبر من العاطفة العابرة و التي قد تموت أن لم تغذى بالعناصر المذكورة سابقا و قد يفسر الزوجان الأمور تفسيرا خاطئ و ياقيباللوم على الطرف الآخر معتقدا أن الزواج حكاية كالافلام الهندية مطالبين بالعيش في الرومانسية كالفراشة في القطن و حقيقة الأمر مغايرة لذلك.
العواطف تتغير و تمر و قد تموت أما الزواج فحن من نحافظ عليه أو نهدمه .
في أمان الله
 
rafid2

rafid2

:: عضو مُشارك ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
350
النقاط
21
العمر
20
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
قال زاد الرحيل:
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
حقيقة لم أفكر لحظة واحدة في المشاركة في هذه المسابقة لكنني ترجعت و رأيت أنه ربما اوصل رسالة صغيرة قد يفهم مغزاها البعض و قد اصحح مفاهيم خاطئة أصبحت منتشرة بشكل رهيب بل تدس سمومها في مجتمعنا لينتهي بالانهيار ،فالزواج نصف الدين كما يعرف الجميع وله شروطه و مقياسه الخاص حتى تبنى عليه الأسرة ،الفتاة اليوم ترى أن العاطفة هي الركن الأساسي لقيام الأسرة دون مراعاة الجوانب الأخرى كالالتزام بالاخلاق الرفيعة و الإحساس بالمسؤولية و تحمل عيوب الطرف الاخر و الصبر علبه،ان لم تتواجد كل هذه العناصر فلا فائدة في ذلك و لا يمكن أن ننكر جانب العاطفة إنما يجب أن ندرك أنه تكامل ولا تكفي لوحدها،ليعلم الجميع أن الزواج اكبر من العاطفة العابرة و التي قد تموت أن لم تغذى بالعناصر المذكورة سابقا و قد يفسر الزوجان الأمور تفسيرا خاطئ و ياقيباللوم على الطرف الآخر معتقدا أن الزواج حكاية كالافلام الهندية مطالبين بالعيش في الرومانسية كالفراشة في القطن و حقيقة الأمر مغايرة لذلك.
العواطف تتغير و تمر و قد تموت أما الزواج فحن من نحافظ عليه أو نهدمه .
في أمان الله
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اختصرتي كل شيء في بضع كلمات يعطيكي الصحة
لو أخذ مفهوم الزواج بمفهوم التكامل اي كل واحد يكمل الاخر لما وصلنا لما نحن فيه من انهيارت في بيوت الزوجية
المشكلة تبدأ من الاول الكل يرى في الاخر الطريق الى الجنة لايحللون الواقع برغم المعطيات البارزة فيه تبدأ الرحلة بالتمني والاحلام ولايأخذ اي معيار اخر سوى معيار الهف والعيش كما تفضلتي في الاحلام والواقع غير ذالك
لو بدأت الحياة الزوجية بتوحيد رؤيتين الزوجين حول ماهية الزواج واهدافه ومايعنيه من تكامل بين الطرفين وتراحم بينهما ساعتها ستنموا الودة الحقيقة والحب الصادق الذي يخلق التضحيات بين الطرفين لكن للاسف الشديد هو يعدها بالمنزل الفخم والسيارة الفارهة والرحلات المكوكية وينسيها في دنيتها وبالمقابل هي تعرف جيدا انه بطال وانه يستلك كل الليل معها في المخابرات التلفونية والقصص الوهمية لكنها لتفظل الوهم والعيش فيه دون ان تنتبه للمغالطات التي ترسم حولها
من المسؤول
هل الوالدين
هل الفتاة
هل المجتمع
اجيبك
كلنا مسؤولون
الوالد الذي يسعى في تزويج ابنه البطال
والوالد الذي يقبل زوج ابنته البطال
والاهل الذي يتكستمون ويتقندرون ويزغردون ويتهيؤون للعرس وزرط الوليمة
والمجتمع الذي لم يتدخل عارفوه في وضع ضوابط واسس الزواج
 
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