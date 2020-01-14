مشاركتي في مسابقة (هل الزواج قبر الحب ام بستان له

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

حقيقة لم أفكر لحظة واحدة في المشاركة في هذه المسابقة لكنني ترجعت و رأيت أنه ربما اوصل رسالة صغيرة قد يفهم مغزاها البعض و قد اصحح مفاهيم خاطئة أصبحت منتشرة بشكل رهيب بل تدس سمومها في مجتمعنا لينتهي بالانهيار ،فالزواج نصف الدين كما يعرف الجميع وله شروطه و مقياسه الخاص حتى تبنى عليه الأسرة ،الفتاة اليوم ترى أن العاطفة هي الركن الأساسي لقيام الأسرة دون مراعاة الجوانب الأخرى كالالتزام بالاخلاق الرفيعة و الإحساس بالمسؤولية و تحمل عيوب الطرف الاخر و الصبر علبه،ان لم تتواجد كل هذه العناصر فلا فائدة في ذلك و لا يمكن أن ننكر جانب العاطفة إنما يجب أن ندرك أنه تكامل ولا تكفي لوحدها،ليعلم الجميع أن الزواج اكبر من العاطفة العابرة و التي قد تموت أن لم تغذى بالعناصر المذكورة سابقا و قد يفسر الزوجان الأمور تفسيرا خاطئ و ياقيباللوم على الطرف الآخر معتقدا أن الزواج حكاية كالافلام الهندية مطالبين بالعيش في الرومانسية كالفراشة في القطن و حقيقة الأمر مغايرة لذلك.

العواطف تتغير و تمر و قد تموت أما الزواج فحن من نحافظ عليه أو نهدمه .

في أمان الله