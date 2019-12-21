كن رجلا بمعني الكلمة...

Ma$Ter

Ma$Ter

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🍃كن رجلا بمعني الكلمة...

🌷قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

🍃 إن دواء الخلاف بين الزوجين ليس بأن يطردها من البيت إلى أهلها ..
، هذا لا يزيد الأمر إلا شدة !

🍃 بل الذي ينبغي للزوج أن يتودد إلى زوجته ، وأن يعفو عن السيئات .

🍃 والذي ينبغي أيضاً .. أن يكون الرجل رجلاً بمعنى الكلمة ..

🍃 فأنصح إخواننا إذا حصل بينهم وبين زوجاتهم مشاكل، أو سوء تفاهم، أن يصبر الرجل ويتحمل، ويعامل المرأة بما هي أهله، مما أوصى به الرسول عليه الصلاة والسلام ...

🍃 قال رسول الله ﷺ :
( استوصُوا بالنساءِ ، فإنَّ المرأةَ خُلقتْ من ضِلعٍ ، وإنَّ أعوجَ شيءٍ في الضِّلعِ أعلاه ، فإن ذهبتَ تقيمُه كسرتَه ، وإن تركتَه لم يزلْ أعوجَ ، فاستوصُوا
بالنِّساءِ )

🍃وإني واثق من أن الرجل إذا أطاع الله ورسوله في معاشرة أهله، فسوف يقلب الله تعالى العداوة والبغضاء في قلبها إلى ولاية ومحبة ..

🍃 يقول الله عز وجل :
﴿ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ [فصلت:٣٤]

🍃 فالقلوب بيد الله عز وجل ، ادفع بالتي هي أحسن وستتغير الأمور بإذن الله تعالى .

🌷 اللقاء الشهري ٣٨/مساوئ الأخلاق/فتاوى المرأة
 
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