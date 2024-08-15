لحياة زوجية سعيدة

إلياس

إلياس

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أحباب اللمة
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ذكر
🌴لحياة_زوجية_سعيدة🌴

يسـأل :كيف أتصرف إذا زاد الخلاف مع زوجتي؟

🌴فكانت النصيحة من العلامة ابن عثيمين للأزواج :
إن دواء الخلاف بين الزوجين ليس بأن يطردها من البيت إلى أهلها ،هذا لا يزيد الأمر إلا شدة !

🌴 بل الذي ينبغي للزوج أن يتودد إلى زوجته ،وأن يعفو عن السيئات .

🌴 والذي ينبغي أيضاً، أن يكون الرجل رجلاً بمعنى الكلمة .

📣 فأنصح إخواننا إذا حصل بينهم وبين زوجاتهم مشاكل،أو سوء تفاهم،أن يصبر الرجل ويتحمل،ويعامل المرأة بما هي أهله، مما أوصى به الرسول عليه الصلاة والسلام.

🌴قال رسول الله ﷺ :
( استوصُوا بالنساءِ ،فإنَّ المرأةَ خُلقتْ من ضِلعٍ ،وإنَّ أعوجَ شيءٍ في الضِّلعِ أعلاه ،فإن ذهبتَ تقيمُه كسرتَه ،وإن تركتَه لم يزلْ أعوجَ ،فاستوصُوا بالنِّساءِ )

[ صحيح البخاري/ ٣٣٣١ ]

وإني واثق من أن الرجل إذا أطاع الله ورسوله في معاشرة أهله، فسوف يقلب الله تعالى العداوة والبغضاء في قلبها إلى ولاية ومحبة .

🌴يقول الله عز وجل :
﴿ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ [فصلت:٣٤]
 
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