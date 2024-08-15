إلياس
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أحباب اللمة
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لحياة_زوجية_سعيدة
يسـأل :كيف أتصرف إذا زاد الخلاف مع زوجتي؟
فكانت النصيحة من العلامة ابن عثيمين للأزواج :
إن دواء الخلاف بين الزوجين ليس بأن يطردها من البيت إلى أهلها ،هذا لا يزيد الأمر إلا شدة !
بل الذي ينبغي للزوج أن يتودد إلى زوجته ،وأن يعفو عن السيئات .
والذي ينبغي أيضاً، أن يكون الرجل رجلاً بمعنى الكلمة .
فأنصح إخواننا إذا حصل بينهم وبين زوجاتهم مشاكل،أو سوء تفاهم،أن يصبر الرجل ويتحمل،ويعامل المرأة بما هي أهله، مما أوصى به الرسول عليه الصلاة والسلام.
قال رسول الله ﷺ :
( استوصُوا بالنساءِ ،فإنَّ المرأةَ خُلقتْ من ضِلعٍ ،وإنَّ أعوجَ شيءٍ في الضِّلعِ أعلاه ،فإن ذهبتَ تقيمُه كسرتَه ،وإن تركتَه لم يزلْ أعوجَ ،فاستوصُوا بالنِّساءِ )
[ صحيح البخاري/ ٣٣٣١ ]
وإني واثق من أن الرجل إذا أطاع الله ورسوله في معاشرة أهله، فسوف يقلب الله تعالى العداوة والبغضاء في قلبها إلى ولاية ومحبة .
يقول الله عز وجل :
﴿ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ [فصلت:٣٤]
يسـأل :كيف أتصرف إذا زاد الخلاف مع زوجتي؟
فكانت النصيحة من العلامة ابن عثيمين للأزواج :
إن دواء الخلاف بين الزوجين ليس بأن يطردها من البيت إلى أهلها ،هذا لا يزيد الأمر إلا شدة !
بل الذي ينبغي للزوج أن يتودد إلى زوجته ،وأن يعفو عن السيئات .
والذي ينبغي أيضاً، أن يكون الرجل رجلاً بمعنى الكلمة .
فأنصح إخواننا إذا حصل بينهم وبين زوجاتهم مشاكل،أو سوء تفاهم،أن يصبر الرجل ويتحمل،ويعامل المرأة بما هي أهله، مما أوصى به الرسول عليه الصلاة والسلام.
قال رسول الله ﷺ :
( استوصُوا بالنساءِ ،فإنَّ المرأةَ خُلقتْ من ضِلعٍ ،وإنَّ أعوجَ شيءٍ في الضِّلعِ أعلاه ،فإن ذهبتَ تقيمُه كسرتَه ،وإن تركتَه لم يزلْ أعوجَ ،فاستوصُوا بالنِّساءِ )
[ صحيح البخاري/ ٣٣٣١ ]
وإني واثق من أن الرجل إذا أطاع الله ورسوله في معاشرة أهله، فسوف يقلب الله تعالى العداوة والبغضاء في قلبها إلى ولاية ومحبة .
يقول الله عز وجل :
﴿ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ [فصلت:٣٤]