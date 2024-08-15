🌴لحياة_زوجية_سعيدة🌴

لحياة_زوجية_سعيدةيسـأل :كيف أتصرف إذا زاد الخلاف مع زوجتي؟فكانت النصيحة من العلامة ابن عثيمين للأزواج :إن دواء الخلاف بين الزوجين ليس بأن يطردها من البيت إلى أهلها ،هذا لا يزيد الأمر إلا شدة !بل الذي ينبغي للزوج أن يتودد إلى زوجته ،وأن يعفو عن السيئات .والذي ينبغي أيضاً، أن يكون الرجل رجلاً بمعنى الكلمة .فأنصح إخواننا إذا حصل بينهم وبين زوجاتهم مشاكل،أو سوء تفاهم،أن يصبر الرجل ويتحمل،ويعامل المرأة بما هي أهله، مما أوصى به الرسول عليه الصلاة والسلام.قال رسول الله ﷺ :( استوصُوا بالنساءِ ،فإنَّ المرأةَ خُلقتْ من ضِلعٍ ،وإنَّ أعوجَ شيءٍ في الضِّلعِ أعلاه ،فإن ذهبتَ تقيمُه كسرتَه ،وإن تركتَه لم يزلْ أعوجَ ،فاستوصُوا بالنِّساءِ )[ صحيح البخاري/ ٣٣٣١ ]وإني واثق من أن الرجل إذا أطاع الله ورسوله في معاشرة أهله، فسوف يقلب الله تعالى العداوة والبغضاء في قلبها إلى ولاية ومحبة .يقول الله عز وجل :﴿ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ [فصلت:٣٤]