تكريمات طباخات اللمة الاكثر تفاعلا لسنة 2019

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
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- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من مطبخ اللمة الجزائرية نحييكم
لنتقدم بالشكر والعرفان لفنانات الطبخ
الاخوات الاكثر تفاعلا في منتدى الطبخ لهذه السنة بمواضيعهن الحصرية المتنوعة المفيدة في كل ركن من اركان المطبخ
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@سكون الفجر
@خيرة جانت
@Soumia hadj mohammed
@آية نور اليقين
بارك الله فيكن
نهديكن هذا الوسام كشكر وعرفان لجهودكن المعتبرة خلال سنة
آملين ان تكون السنة الجديدة سنة خير علينا
من مطبخ اللمة الجزائرية نحييكم
لنتقدم بالشكر والعرفان لفنانات الطبخ
الاخوات الاكثر تفاعلا في منتدى الطبخ لهذه السنة بمواضيعهن الحصرية المتنوعة المفيدة في كل ركن من اركان المطبخ
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@سكون الفجر
@خيرة جانت
@Soumia hadj mohammed
@آية نور اليقين
بارك الله فيكن
نهديكن هذا الوسام كشكر وعرفان لجهودكن المعتبرة خلال سنة
آملين ان تكون السنة الجديدة سنة خير علينا