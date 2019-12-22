تكريمات طباخات اللمة الاكثر تفاعلا لسنة 2019

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,421
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من مطبخ اللمة الجزائرية نحييكم

لنتقدم بالشكر والعرفان لفنانات الطبخ

الاخوات الاكثر تفاعلا في منتدى الطبخ لهذه السنة بمواضيعهن الحصرية المتنوعة المفيدة في كل ركن من اركان المطبخ


@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@سكون الفجر
@خيرة جانت
@Soumia hadj mohammed
@آية نور اليقين

بارك الله فيكن

نهديكن هذا الوسام كشكر وعرفان لجهودكن المعتبرة خلال سنة

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آملين ان تكون السنة الجديدة سنة خير علينا
 
همس الوُرود

همس الوُرود

:: مشرفة ::
منتدى هذه مشكلتي
طاقم المشرفات
إنضم
29 ماي 2011
المشاركات
15,242
النقاط
1,576
محل الإقامة
جزر القمر
الجنس
أنثى
السلام عليكم
مبااااارك حبيباتييييي 😘😘😘 احلى شي المطبخ ربي يبارك في يديكم 😍
 
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