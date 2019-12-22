تكريمات طباخات اللمة الاكثر تفاعلا لسنة 2019

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهمن مطبخ اللمة الجزائرية نحييكملنتقدم بالشكر والعرفان لفنانات الطبخالاخوات الاكثر تفاعلا في منتدى الطبخ لهذه السنة بمواضيعهن الحصرية المتنوعة المفيدة في كل ركن من اركان المطبخبارك الله فيكننهديكن هذا الوسام كشكر وعرفان لجهودكن المعتبرة خلال سنةآملين ان تكون السنة الجديدة سنة خير علينا