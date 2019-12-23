امرنا النبي أن نتقتدي به في كل شيء فهل تعلم ما هي سنن الوضوء؟؟

s.sabry
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سنن الوضوء
1- غسل الكفين ثلاثًا في أول الوضوء.
2- التسوك.
3- غسل الأعضاء ثلاثًا ثلاثًا، إلا الرأس والأذنين، فلا يزاد في مسحهم على مرة واحدة.
4- التيامن: وهو البدء باليمين في أعضاء الوضوء.
5- إطالة التحجيل: بمعنى أن يزيد على المرفقين والكعبين في الغسل.
6- تخليل اللحية؛ لإيصال الماء لبشرة الوجه.
7- تخليل ما بين أصابع اليدين والرجلين.
8- دلك الأعضاء باليد: ولا يكتفى بالرش.
9- الاقتصاد في الماء؛ لقول النبي (ص) «إنَّهُ سَيَكُونُ في هَذِهِ الأمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُون فِي الطَّهُورِ» (رواه أبو داود ) أي: يسرفون في ماء الوضوء.
10- الدعاء بعد الوضوء. قَال النبي (ص): «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُبْلِغُ - أَوْ فَيُسْبِغُ- الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ الله، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ، إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ» (رواه الترمذي).
11- صلاة ركعتين بعد الوضوء. قَالَ النبي (ص): «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (متفق عليه).
المصدر:موقع الفقه
https://www.al-feqh.com/ar
1- غسل الكفين ثلاثًا في أول الوضوء.
2- التسوك.
3- غسل الأعضاء ثلاثًا ثلاثًا، إلا الرأس والأذنين، فلا يزاد في مسحهم على مرة واحدة.
4- التيامن: وهو البدء باليمين في أعضاء الوضوء.
5- إطالة التحجيل: بمعنى أن يزيد على المرفقين والكعبين في الغسل.
6- تخليل اللحية؛ لإيصال الماء لبشرة الوجه.
7- تخليل ما بين أصابع اليدين والرجلين.
8- دلك الأعضاء باليد: ولا يكتفى بالرش.
9- الاقتصاد في الماء؛ لقول النبي (ص) «إنَّهُ سَيَكُونُ في هَذِهِ الأمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُون فِي الطَّهُورِ» (رواه أبو داود ) أي: يسرفون في ماء الوضوء.
10- الدعاء بعد الوضوء. قَال النبي (ص): «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُبْلِغُ - أَوْ فَيُسْبِغُ- الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ الله، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ، إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ» (رواه الترمذي).
11- صلاة ركعتين بعد الوضوء. قَالَ النبي (ص): «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (متفق عليه).
المصدر:موقع الفقه
https://www.al-feqh.com/ar