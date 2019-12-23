kacimo samy
:: عضو فعّال ::
وسيط معتمد
- إنضم
- 12 ماي 2018
- المشاركات
- 2,740
- النقاط
- 611
- محل الإقامة
- في ارض ربي
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
متوفر 500 دولار سكريل
الدفع عن طريق ccp ب 193 دج
العمولة يتحملها المشتري (1.45%)
اقل مبلغ الحجز هو 50$
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا
متوفر 500 دولار سكريل
الدفع عن طريق ccp ب 193 دج
العمولة يتحملها المشتري (1.45%)
اقل مبلغ الحجز هو 50$
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا