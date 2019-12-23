المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي

السلام عليكممتوفر 500 دولار سكريلالدفع عن طريق ccp ب 193 دجالعمولة يتحملها المشتري (1.45%)يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في