تهلي فيا

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
216
النقاط
13
العمر
58
محل الإقامة
المقاطعة الادارية تقرت
الجنس
ذكر
تهلي فيا:
انها علاقة المقايضة العاطفية بين الزوج والزوجة التي يعبر من خلالها كل طرف عن استعداده ليكون خادما للآخر بشرط ان يجد منه الاهتمام بشتى الوانه(تهلي فيا)ويتضح من خلال هذه الصورة كذلك أن قيام الزوجة بواجبها اتجاه زوجها وتمكينه من حقوقه كزوج قد تجني من وراءه اهتماما مماثلا أو اكثر(وانا نكون خدام بين يديك)
مخ الهدرة: الهناء ساهل الا لي مابغاش
 
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