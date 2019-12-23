تهلي فيا :

انها علاقة المقايضة العاطفية بين الزوج والزوجة التي يعبر من خلالها كل طرف عن استعداده ليكون خادما للآخر بشرط ان يجد منه الاهتمام بشتى الوانه(تهلي فيا )ويتضح من خلال هذه الصورة كذلك أن قيام الزوجة بواجبها اتجاه زوجها وتمكينه من حقوقه كزوج قد تجني من وراءه اهتماما مماثلا أو اكثر(وانا نكون خدام بين يديك)

مخ الهدرة: الهناء ساهل الا لي مابغاش