تهلي فيا :

تهلي فيا بزاف عليك...وانا نكون خدام بين يديك انها علاقة المقايضة العاطفية بين الزوج والزوجة التي يعبر من خلالها كل طرف عن استعداده ليكون خادما للآخر بشرط ان يجد منه الاهتمام بشتى ألوانه(تهلي فيا) ويتضح من خلال هذه الصورة كذلك أن قيام الزوجة بواجبها اتجاه زوجها وتمكينه من حقوقه كزوج قد تجني من وراءه اهتماما مماثلا أو اكثر(وانا نكون خدام بين يديك) الهناء سهل إلا لي ما بغاش

قراءة في سلوك "الشِّيتة":

1- للوالدين طاعة وتركها معصية.

2- للزوجة شِراكْ عاطفي ومهارة صيد.

3- لمعلمك اعتراف بفضل وخلق حسن

4- للمسؤول وصاحب النفوذ :طحين" ورذيلة

مخ الهدرة: فعلا الإنسان مركب بيوسيكو ثقافي .