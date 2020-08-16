تهلي فيا

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
493
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
تهلي فيا :
تهلي فيا بزاف عليك...وانا نكون خدام بين يديك انها علاقة المقايضة العاطفية بين الزوج والزوجة التي يعبر من خلالها كل طرف عن استعداده ليكون خادما للآخر بشرط ان يجد منه الاهتمام بشتى ألوانه(تهلي فيا) ويتضح من خلال هذه الصورة كذلك أن قيام الزوجة بواجبها اتجاه زوجها وتمكينه من حقوقه كزوج قد تجني من وراءه اهتماما مماثلا أو اكثر(وانا نكون خدام بين يديك) الهناء سهل إلا لي ما بغاش
قراءة في سلوك "الشِّيتة":
1- للوالدين طاعة وتركها معصية.
2- للزوجة شِراكْ عاطفي ومهارة صيد.
3- لمعلمك اعتراف بفضل وخلق حسن
4- للمسؤول وصاحب النفوذ :طحين" ورذيلة
مخ الهدرة: فعلا الإنسان مركب بيوسيكو ثقافي.
 
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