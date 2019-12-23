إذا حدث خصام بينك وبين زوجتك :

فعليك بما يلي :

- استعذ بالله من الشيطان الرجيم .

- لا توسع دائرة الخلاف بذكر أخطاء قديمة .

- أجل الحديث إلى وقت آخر تكون فيه هادئ .

- إن تبين أنك أنت المخطأ فاعتذر إليها .

- تذكَّر أن ما غضبْتَ منه - في أكثر الأحوال - أمر تافه لا يستحق تعكير صفو حياتكما الزوجية ، ولا يحتاج إلى كل ذلك الانفعال