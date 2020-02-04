إذا حدث خصام بينك وبين الزوجة

سعد606
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
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- 13
- العمر
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- محل الإقامة
- المقاطعة الادارية تقرت
- الجنس
- ذكر
إذا حدث خصام بينكما فعليك بما يلي :
- استعذ بالله من الشيطان الرجيم .
- لا توسع دائرة الخلاف بذكر أخطاء قديمة .
- أجل الحديث إلى وقت آخر تكون فيه هادئ .
- إن تبين أنك أنت المخطأ فاعتذر إليها .
- تذكَّر أن ما غضبْتَ منه - في أكثر الأحوال - أمر تافه لا يستحق تعكير صفو حياتكما الزوجية ، ولا يحتاج إلى كل ذلك الانفعال .
- استعذ بالله من الشيطان الرجيم .
- لا توسع دائرة الخلاف بذكر أخطاء قديمة .
- أجل الحديث إلى وقت آخر تكون فيه هادئ .
- إن تبين أنك أنت المخطأ فاعتذر إليها .
- تذكَّر أن ما غضبْتَ منه - في أكثر الأحوال - أمر تافه لا يستحق تعكير صفو حياتكما الزوجية ، ولا يحتاج إلى كل ذلك الانفعال .