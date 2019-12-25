سارع للحصول على ايردروب مجاني لعملة YoDollars علي موقع التداول الاول yobit

السلام عليكمنشرت منصة يوبيت للتداول ايردروب مجاني من عملة yodollars بقيمة 700العملة سوف يتم بداية التداول عليها يوم 28 جانفي 2020للحصول على العملة تابع الشرح بالصورالتسجيل في الموقع التالي على منصة telegramتضغط على الرابط التاليبعدها تتنقل للصورة الأولىثم الصورة الثانيةثم الصورة الثالثةبعد أن تنضم لقناة تليغرام الموضحة في الصورة تحصل على رصيد العملةالصورة الرابعةالصورة الأخير تظهر رصيدك من العملةكما قلت العملة سوف يبدأ التداول عليها في منصة يوبيت يوم 28 جانفي 2020بإذن اللهلا تنسوا التسجيل في البوت من هنا: