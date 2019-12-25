سارع للحصول على ايردروب مجاني لعملة YoDollars علي موقع التداول الاول yobit

theking

theking

:: عضو مُتميز ::
إنضم
24 أوت 2016
المشاركات
555
النقاط
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محل الإقامة
أرض الله
الجنس
ذكر
السلام عليكم

نشرت منصة يوبيت للتداول ايردروب مجاني من عملة yodollars بقيمة 700
العملة سوف يتم بداية التداول عليها يوم 28 جانفي 2020
للحصول على العملة تابع الشرح بالصور

التسجيل في الموقع التالي على منصة telegram
تضغط على الرابط التالي
FastExRobot

بعدها تتنقل للصورة الأولى


ثم الصورة الثانية



ثم الصورة الثالثة



بعد أن تنضم لقناة تليغرام الموضحة في الصورة تحصل على رصيد العملة
الصورة الرابعة



الصورة الأخير تظهر رصيدك من العملة



كما قلت العملة سوف يبدأ التداول عليها في منصة يوبيت يوم 28 جانفي 2020

بإذن الله

لا تنسوا التسجيل في البوت من هنا:

سارع للحصول على العملة


 
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