احصل على 700 من عملة YODA في منصة Yobit مجانا العرض ينتهي يوم 28 جانفي

H

hani20980

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إنضم
20 ديسمبر 2017
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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


اخواني اطلقت منصة Yobit للعملات الرقمية ايردروب جديد بقيمة 700 من

عملة جديدة اسمها YODA و هناك اخبار انه قد يصل سعر العملة الى 1


دولار على الاقل مستقبلا كل ما عليك فعله هو الاحتفاظ بعملاتك لأن

الحيتان سيقومون بتخفيض سعر العملة ثم يشترونها كلها و يرفعون

قيمتها كما حدث مع عملة YO التي انخفضت الى 0.002 بيتكوين


الآن سعرها 0.14 بيتكوين المهم للحصول على 700 من عملة YODA



طبعا اهم شيء ان يكون لديك حساب في منصة يوبيت
هذا رابط المنصة افتحوا حساب و فعلوه بالايميل



YoBit.Net - DASH (DASH) Exchange

او
YoBit.Net - DASH (DASH) Exchange



و الآن اتبعوا الخطوات التالية


1/ عليك تثبيت برنامج التلغرام Telegram سواء
على الأندرويد او الحاسوب و افتح حساب فيه
2/افتح المتصفح و اضغط على هذا الرابط هنا

سينقلك الى صفحة البوت الخاص بمنصة Yobit


3/اضغط على Send Message
كما في هذه الصورة






4/بعد الضغط على Send Message كما وضحت لكم
في الصورة السابقة سينقلكم الى صفحة البوت الخاص بالمنصة
في التلغرام نضغط على Get 700 YoDollars كما في
الصورة التالية





سيطلب منكم البوت الانضمام لمجموعة يوبيت على التلغرام
نضغط على رابط المجموعة كما في الصورة التالية






سيحولكم الى مجموعة منصة يوبيت انضموا اليها كما في الصورة







بعد العودة لصفحة البوت قوموا بتنفيذ الخطوتين الموضحة في الصورة التالية








الآن انضموا لهذه المجموعة بنفس الطريقة بالضغط على JOIN ثم عودوا لصفحة البوت
مرة اخرى و نضغط على I've subscribed كما في الصورة التالية







و الآن بقيت الخطوة الأخيرة بعد الضغط كما في الصورة السابقة تابعو الخطوات التالية






رابط التسجيل في منتدى Cryptotalk
https://cryptotalk.org/register


رابط الموضوع الذي عليكم الرد عليه و كتابة الكود في نفس الرد


Yobit AirDrop - Get 700 YoDollars for Free (Second Topic)


 
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