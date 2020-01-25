احصل على 700 من عملة YODA في منصة Yobit مجانا العرض ينتهي يوم 28 جانفي

بعد العودة لصفحة البوت قوموا بتنفيذ الخطوتين الموضحة في الصورة التاليةالآن انضموا لهذه المجموعة بنفس الطريقة بالضغط على JOIN ثم عودوا لصفحة البوتمرة اخرى و نضغط على I've subscribed كما في الصورة التاليةو الآن بقيت الخطوة الأخيرة بعد الضغط كما في الصورة السابقة تابعو الخطوات التالية