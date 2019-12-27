حرام تدخل اللمة في هته الأوقات

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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إنضم
7 أفريل 2015
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
بسم الله
السلام عليكم احبتي في اللمة و حياكم الله و بياكم
قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ"
أخرجه البخاري من حديث ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ
إن الناجحين الذين يعرفون قيمة الوقت فلا يضيعونه في أمور تافهة و يستغلونه
فيما ينفعهم في دينهم و دنياهم
لأنهم عرفوا انه أنفاس تخرج بلا رجعة و ثوان تنقص من العمر لا يمكن ان نعيدها

أما نحن منتسبي اللمة فلله الحمد و المنة أنه أنعم علينا بنعمة
اللمة ففيها نفيد و نستفيد و فيها نتعلم و نعلم
و فيها نمزح و نمرح و فيها نكسب إخوة و نودهم و يوادوننا
فيها من يذكرنا بالنجاح و ينير لها الدروب الايجابية
و معالجة السلبية

لكن
علينا ان نعرف ان هناك أوقات يحرم عليكم ولوج اللمة
  • يحرم ولوج اللمة أوقات الصلوات
  • يحرم ولوج اللمة حرمة قطعية أثناء صلاة الجمعة
  • يحرم ولوج و ترك الورد من القرآن الكريم
  • يحرم ولوج و ترك الواجبات المنزلية
  • يحرم ولوج و ترك المهام الأسرية
  • يحرم ولوج و نسيان صلة الرحم
  • يحرم ولوج و التخلي عن مطالعة الكتب
  • يحرم ولوج و عليك واجبات و إلتزامات مدرسية او جامعية
 
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