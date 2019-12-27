حرام تدخل اللمة في هته الأوقات

بسم الله

السلام عليكم احبتي في اللمة و حياكم الله و بياكم

قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ"

أخرجه البخاري من حديث ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ

إن الناجحين الذين يعرفون قيمة الوقت فلا يضيعونه في أمور تافهة و يستغلونه

فيما ينفعهم في دينهم و دنياهم

لأنهم عرفوا انه أنفاس تخرج بلا رجعة و ثوان تنقص من العمر لا يمكن ان نعيدها



أما نحن منتسبي اللمة فلله الحمد و المنة أنه أنعم علينا بنعمة

اللمة ففيها نفيد و نستفيد و فيها نتعلم و نعلم

و فيها نمزح و نمرح و فيها نكسب إخوة و نودهم و يوادوننا

فيها من يذكرنا بالنجاح و ينير لها الدروب الايجابية

و معالجة السلبية ​

لكن

يحرم ولوج اللمة أوقات الصلوات

يحرم ولوج اللمة حرمة قطعية أثناء صلاة الجمعة

يحرم ولوج و ترك الورد من القرآن الكريم

يحرم ولوج و ترك الواجبات المنزلية

يحرم ولوج و ترك المهام الأسرية

يحرم ولوج و نسيان صلة الرحم

يحرم ولوج و التخلي عن مطالعة الكتب

يحرم ولوج و عليك واجبات و إلتزامات مدرسية او جامعية

علينا ان نعرف ان هناك أوقات يحرم عليكم ولوج اللمة