حرام تدخل اللمة في هته الأوقات

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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بسم الله
السلام عليكم احبتي في اللمة و حياكم الله و بياكم
قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ"
أخرجه البخاري من حديث ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ
إن الناجحين الذين يعرفون قيمة الوقت فلا يضيعونه في أمور تافهة و يستغلونه
فيما ينفعهم في دينهم و دنياهم
لأنهم عرفوا انه أنفاس تخرج بلا رجعة و ثوان تنقص من العمر لا يمكن ان نعيدها
أما نحن منتسبي اللمة فلله الحمد و المنة أنه أنعم علينا بنعمة
اللمة ففيها نفيد و نستفيد و فيها نتعلم و نعلم
و فيها نمزح و نمرح و فيها نكسب إخوة و نودهم و يوادوننا
فيها من يذكرنا بالنجاح و ينير لها الدروب الايجابية
و معالجة السلبية
السلام عليكم احبتي في اللمة و حياكم الله و بياكم
قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ"
أخرجه البخاري من حديث ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ
إن الناجحين الذين يعرفون قيمة الوقت فلا يضيعونه في أمور تافهة و يستغلونه
فيما ينفعهم في دينهم و دنياهم
لأنهم عرفوا انه أنفاس تخرج بلا رجعة و ثوان تنقص من العمر لا يمكن ان نعيدها
أما نحن منتسبي اللمة فلله الحمد و المنة أنه أنعم علينا بنعمة
اللمة ففيها نفيد و نستفيد و فيها نتعلم و نعلم
و فيها نمزح و نمرح و فيها نكسب إخوة و نودهم و يوادوننا
فيها من يذكرنا بالنجاح و ينير لها الدروب الايجابية
و معالجة السلبية
لكن
علينا ان نعرف ان هناك أوقات يحرم عليكم ولوج اللمة
- يحرم ولوج اللمة أوقات الصلوات
- يحرم ولوج اللمة حرمة قطعية أثناء صلاة الجمعة
- يحرم ولوج و ترك الورد من القرآن الكريم
- يحرم ولوج و ترك الواجبات المنزلية
- يحرم ولوج و ترك المهام الأسرية
- يحرم ولوج و نسيان صلة الرحم
- يحرم ولوج و التخلي عن مطالعة الكتب
- يحرم ولوج و عليك واجبات و إلتزامات مدرسية او جامعية