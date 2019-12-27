زهرة القمر الأفريقية

HAMZA USMA

HAMZA USMA

*أستاذ*:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
طاقم المرشحين
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
10,486
النقاط
1,566
العمر
26
محل الإقامة
زرالدة الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر







* زهرة القمر الأفريقية هي تنمو سنويا من 8-12 بوصة في الطول.
* تميل زهرة القمر الأفريقية إلى اللون البرتقالي أو الأبيض أو الأصفر.
* يتم تلقيح زهرة القمر الأفريقية بواسطة ذباب الخيل الصغير .
* أوراق زهرة القمر الأفريقية نحيلة وخضراء فاتحة وطولها 7 سم وذات حواف مسننة.
* أوراق الزهرة عديدة في قاعدة السيقان، وتصبح أقل وأصغر بالقرب من الأعلى.
* زهرة القمر الإفريقية تغلق في الليل وفي الأيام الغائمة أو قبل المطر.
* بذور زهرة القمر هي ثمار.
* هناك نوعان مختلفان من الأزهار الصغيرة، ينتجان نوعين مختلفين من البذور يشبهان البذور القضيبية والبذور المجنحة.
* نوع البذور المجنحة هي الموجودة في الغالبية.
* عندما تنضج البذور تنكشف وتصبح لونها بني مائل إلى الكريمي ثم تسقط على الأرض.
 
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