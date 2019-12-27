HAMZA USMA
*أستاذ*:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
طاقم المرشحين
- إنضم
- 8 أكتوبر 2012
- المشاركات
- 10,486
- النقاط
- 1,566
- العمر
- 26
- محل الإقامة
- زرالدة الجزائر العاصمة
- الجنس
- ذكر
* زهرة القمر الأفريقية هي تنمو سنويا من 8-12 بوصة في الطول.
* تميل زهرة القمر الأفريقية إلى اللون البرتقالي أو الأبيض أو الأصفر.
* يتم تلقيح زهرة القمر الأفريقية بواسطة ذباب الخيل الصغير .
* أوراق زهرة القمر الأفريقية نحيلة وخضراء فاتحة وطولها 7 سم وذات حواف مسننة.
* أوراق الزهرة عديدة في قاعدة السيقان، وتصبح أقل وأصغر بالقرب من الأعلى.
* زهرة القمر الإفريقية تغلق في الليل وفي الأيام الغائمة أو قبل المطر.
* بذور زهرة القمر هي ثمار.
* هناك نوعان مختلفان من الأزهار الصغيرة، ينتجان نوعين مختلفين من البذور يشبهان البذور القضيبية والبذور المجنحة.
* نوع البذور المجنحة هي الموجودة في الغالبية.
* عندما تنضج البذور تنكشف وتصبح لونها بني مائل إلى الكريمي ثم تسقط على الأرض.