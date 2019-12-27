رسميا / تصنيف القرعة تصفيات كأس العالم قطر 2022 ( أفريقيا )

HAMZA USMA

HAMZA USMA

*أستاذ*:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
طاقم المرشحين
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
10,486
النقاط
1,566
العمر
26
محل الإقامة
زرالدة الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر
رسميا / تصنيف القرعة تصفيات كأس العالم قطر 2022 ( أفريقيا )

المستوى الأول :
السنغال – تونس – نيجيريا – الجزائر – المغرب – غانا – مصر – الكاميرون – مالي – الكونغو الديمقراطية

المستوى الثاني :
بوركينا فاسو – كوت ديفوار – جنوب إفريقيا – غينيا – أوغندا – كاب فيردي – الجابون – بنين – زامبيا – الكونغو
المستوى الثالث :
مدغشقر – موريتانيا – ليبيا – موزمبيق – كينيا – إفريقيا الوسطى – زيمبابوي – النيجر – ناميبيا – غينيا بيساو
المستوى الرابع :
مالاوي – أنجولا – توجو – السودان – رواندا – غينيا الإستوائية – تنزانيا – إثيوبيا – ليبيريا - جيبوتي

القرعة ستكون يوم 21 / 1 / 2020 بمقر الإتحادالافريفي لكرة القدم
 
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