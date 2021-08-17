نتائج قرعة كأس أمم أفريقيا 2022

Yakhah Nandab HD
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 17 ديسمبر 2014
- المشاركات
- 7
- النقاط
- 3
- العمر
- 30
- محل الإقامة
- غليزان
- الجنس
- ذكر
جاءت نتائج القرعة على النحو التالي:
المجموعة الأولى: الكاميرون - بوركينا فاسو - إثيوبيا - كاب فيردي
المجموعة الثانية: السنغال - زيمبابوي - غينيا - مالاوي
المجموعة الثالثة: المغرب - غانا - جزر القمر - الجابون.
المجموعة الرابعة: نيجيريا - مصر - السودان - غينيا بيساو
المجموعة الخامسة: الجزائر - سييراليون - غينيا الاستوائية - كوت ديفوار
المجموعة السادسة: تونس - مالي - موريتانيا - جامبيا.
المجموعة الأولى: الكاميرون - بوركينا فاسو - إثيوبيا - كاب فيردي
المجموعة الثانية: السنغال - زيمبابوي - غينيا - مالاوي
المجموعة الثالثة: المغرب - غانا - جزر القمر - الجابون.
المجموعة الرابعة: نيجيريا - مصر - السودان - غينيا بيساو
المجموعة الخامسة: الجزائر - سييراليون - غينيا الاستوائية - كوت ديفوار
المجموعة السادسة: تونس - مالي - موريتانيا - جامبيا.