نتائج قرعة كأس أمم أفريقيا 2022

Yakhah Nandab HD

Yakhah Nandab HD

:: عضو منتسِب ::
إنضم
17 ديسمبر 2014
المشاركات
7
النقاط
3
العمر
30
محل الإقامة
غليزان
الجنس
ذكر
جاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الكاميرون - بوركينا فاسو - إثيوبيا - كاب فيردي

المجموعة الثانية: السنغال - زيمبابوي - غينيا - مالاوي

المجموعة الثالثة: المغرب - غانا - جزر القمر - الجابون.

المجموعة الرابعة: نيجيريا - مصر - السودان - غينيا بيساو

المجموعة الخامسة: الجزائر - سييراليون - غينيا الاستوائية - كوت ديفوار

المجموعة السادسة: تونس - مالي - موريتانيا - جامبيا.​
 
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