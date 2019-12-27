الجزائر أحسن منتخب إفريقي لسنة 2019 حسب مجلة " جون أفريك"

أُختير المنتخب الجزائري لكرة القدم، المتوج باللقب الإفريقي شهر يوليو الماضي، أحسن فريق في القارة السمراء لسنة 2019، حسب الترتيب الذي أعدته مجلة "جون أفريك".

وتقدم المنتخب الجزائري الذي خلف في الترتيب نظيره المغربي على كل من السينغال، نيجيريا، تونس ومدغشقر، مفاجأة كأس أمم إفريقيا 2019

وكتبت المجلة : " لم تتصدر الجزائر أبدا هذا الترتيب. المركز الأول الذي أحرزته، تكللت به عن جدارة واستحقاق. لقد أبان منتخبها الوطني عن قوة وانسجام في صفوفه مع تقنيات جميلة في اللعب. في مصر، إعتبرت مرشحة رقم واحد".

وأضافت المجلة : "المنتخب الجزائري اجتاز الدور الأول بنجاح بثلاثة انتصارات، ثم واصل المشوار في نفس المستوى، بتحقيق فوز أمام نيجيريا في نصف النهائي (2-1)، بفضل هدف سجله محرز انتظره المناصرون بفارغ الصبر. وفي النهائي سجل وفي وقت قصير، بونجاح هدف التتويج (1-0) أمام "أسود تيرنغا" ليهدي الجزائر التاج الإفريقي الثاني في تاريخها بعد تلك التي نالها بالعاصمة سنة 1990 ."