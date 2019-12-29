مشاركتي في مسابقة مميزون (اشتاق)...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مشاركتي في مسابقة اشتاق..

اشتاق لأب لن يرجع أبدا ولن يأتي مثله أحد فإذا كانت الأمومة هي الحنان فالأبوة هي الأمان.

أبي

أنت من علمني معنى الحياة

أنت من أمسكت بيدي على دروبها أنت من كنت أجدك معي في ضيقي حولي في فرحي

وكنت أجدك توافقني في رأيي حتى لو كنت مخطأ فأنت معلمي وحبيبي كنت تنصحني إذا أخطأت وتأخذ بيدي إذا تعثرت.

كنت تسقيني إذا ظمأت وتمسح على رأسي إذا أحسنت

أبي أنت نبع الحنان السامي ونبع الحب الصافي

أبي رجل انطبقت عليه أوصاف الملائكة أم أقول ملاك انطبقت عليه أوصاف الرجال

أبي لك في عيوني صورة تزهو على كل الصور

أبي أردت أن يصلك احساسي من خلال مازفرته أنفاسي

أردت أن تصل كلماتي إلى قلبك فأنا لاأتأمل حياة بعدك

أردت أن تصل إليك كلمة خرجت من أعماقي مقحمة

كلمتي إليك ياأبي رشيد هي اني احبك احبك احبك.

فأي منكم تختلف كلماته عن كلماتي اي منكم سيقول ان الأب ليس ذلك الحضن الدافي

أبي رغم كبر سني إلا أني أبكي شوقا إليك ياأبي.

اللهم متع كل اب بأولاده ومتع كل الاولاد بأبائهم

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.

اللهم اغفر لوالدي وارحمه.