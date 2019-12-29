أسباب الصداع عند الاطفال.. تحذير

اسباب الصداع عند الأطفال، تأتي نتيجة عوامل الحياة من بينها تناول بعض الأطعمة والمشروبات التى تحتوى على الكافيين مثل القهوة والشاي، أو من خلال الاستعداد الوراثي لدى الطفل للإصابة بالصداع فقد يتعرض الطفل إلى أنواع مختلفة من الصداع بما في ذلك الصداع النصفي أو الصداع المرتبط بالإجهاد لذلك نرصد لكم فى السطور التالية أسباب الصداع عند الاطفال.

سباب الصداع عند الأطفال قد تكون بسبب عدوى أو ارتفاع مستويات التوتر أو القلق أو صدمة طفيفة في الرأس وغيرها من اسباب الصداع عند الاطفال والتى تتمثل فيما يلي:-



- مشاكل في الدماغ، مثل وجود ورم في الدماغ أو خراج أو نزيف حيث يضغط كل ذلك على مناطق من الدماغ ، مما يسبب صداع مزمن ويصاحبه أعراض مثل المشاكل البصرية والدوخة وقلة التنسيق.



- المرض والعدوى. تعد الأمراض الشائعة مثل نزلات البرد والإنفلونزا والأذن والتهابات الجيوب الأنفية من أكثر أسباب الصداع شيوعًا عند الأطفال.



- صدمات الرأس، يمكن أن تسبب الصدمات والكدمات الصداع، لذلك لابد من زيارة الطبيب فور تعرض طفلك إلى إصابة فى الرأس.



- التوتر والقلق عند الأطفال من الممكن أن يسبب الصداع وخاصة الأطفال المصابون بالاكتئاب والذين يعانون من صعوبة في التعبير عن مشاعر الحزن والشعور بالوحدة.



- الاستعداد الوراثي، فقد يكون الصداع عن الاطفال ناجم عن الوراثة فى العائلة.



- الأطعمة والمشروبات وخاصة التى تحتوى على مواد حافظة وأيضا المشروبات التى تحتوى على الكافيين مثل الصودا والشوكولاته والقهوة والشاي والتى يمكن أن تسبب الصداع.



- الرائحة القوية مثل العطور والدخان والأبخرة



- قد يعانى بعض الأطفال من مشاكل في الرؤية والتى تسبب صداع



الوقاية من الصداع عند الاطفال



- مارس السلوكيات الصحية والتى تعزز الصحة العامة و تشمل تدابير أسلوب الحياة هذه الحصول على قسط كبير من النوم وتناول وجبات صحية ووجبات خفيفة، وشرب من 4 إلى 8 أكواب من الماء يوميًا، وتجنب تناول الكافيين.



- الحد من التوتر حيث أن الإجهاد يزيد من وتيرة الصداع



-تجنب مسببات الصداع، مثل الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين ، والتي يبدو أنها تسبب الصداع.