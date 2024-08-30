11 فائدة تدل على شرب الماء على الريق

يعتبر شرب الماء الدافئ على معدة فارغة يوميا مفيداللجهاز الهضمي، ومحفزاعلى إزالة السموم التي تؤثر على الجهاز المناعي، مما يقلل من نشاط الجذور الحرة في الجسم ويوفر حاجزا وقائيا ضد الأمراض.

وكشفت دراسة نشرت سنة 2023 أن التحول من شرب الماء البارد إلى الماء الساخن يمكن أن يزيد من فقدان الوزن، ووجد الباحثون أن شرب 500 مل من الماء قبل الوجبة يزيد من التمثيل الغذائي بنسبة 30 في المائة

ما هي أهمية شرب الماء الدافئ على الريق؟

تحسين الهضم

شرب كوب من الماء الدافئ أو الساخن على معدة فارغة يمكن أن يطهر جسمك من السموم التي تؤثر على صحتك.

كما أن الماء والسوائل الأخرى تحفز الجهاز الهضمي،وتساعد الجسم على هضم الأطعمة والتخلص منها بشكل أفضل.

مفيد للأوجاع

قد يكون كوب من الماء الدافئ في بعض الأحيان أفضل علاج لتخفيف تقلصات الجسم وآلامه، مثل الصداع.

كما أن الماء الدافئ له تأثير مهدئ على الجسم، فهو يساعد على استرخاء عضلات البطن لتخفيف التشنجات والتقلصات.

إنقاص الوزن

مثالي لإنقاص الوزن، حيث يرفع الماء الساخن درجة حرارة الجسم والتمثيل الغذائي، وبالتالي يحفز حرق الدهون.

كما أن شرب الماء الدافئ يحسن من وظائف الجهاز الهضمي والكلى، ومن الأفضل شرب الماء الدافئ مع الليمون.

يحسن الدورة الدموية

يحفز إزالة رواسب الدهون من الجسم، جنبًا إلى جنب مع الرواسب التي تؤثر على الجهاز العصبي، وبالتالي من الممكن التخلص من السموم المتداولة في الجسم، وتحسين الدورة الدموية وتنقية الدم.

يحارب الشيخوخة المبكرة

عندما تتراكم السموم في الجسم، يصبح عرضة للأمراض والشيخوخة،لذا فإن تناول كوب من الماء الساخن في الصباح يحفز عملية إزالة السموم ويمنع العديد من الأمراض المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن شرب الماء الدافئ مثالي لإصلاح خلايا الجلد ومرونته

فوائد أخرى

منع رائحة الفم الكريهة

جفاف الفم يسبب رائحة الفم الكريهة، لذا، اشرب الكثير من الماء في الصباح على معدة فارغة.

بشرة متوهجة

يعمل شرب الماء الساخن على ترطيب الجسم، ويحسن الهضم وحركة الأمعاء، كل هذه الأمور تساهم في تقليل مشاكل البشرة، وبالتالي تعزيز لونها للحصول على مظهر أكثر إشراقًا ونضارة.

علاوة على ذلك، يرطب الماء البشرة من الداخل، مما يجعلها تبدو متوهجة بشكل طبيعي.

تعزيز صحة الشعر

يعزز شرب الكثير من الماء الساخن من جودة نمو الشعر،بسبب المعادن الموجودة فيه.

علاوة على ذلك، يساعد تناول كمية كافية من الماء في منع مشاكل الشعر وفروة الرأس مثل الجفاف وقشرة الرأس والحكة.

منع حصوات الكلى

شرب الماء الساخن بانتظام في الصباح وعلى مدار اليوم يمنع تكون حصوات الكلى.

في معظم الحالات، يتم التخلص من حصوات الكلى الصغيرة الموجودة عن طريق البول وذلك بشرب الماء الساخن بكثرة.

إدارة الإجهاد والتعب

يهدئ ويريح الجهاز العصبي المركزي، وما هذا يساعد على تقليل مستويات التوتر وتجنب التعب.

والماء الساخن هو أفضل طريقة للبقاء رطبًا والشعور بتحسن عقلي، ويسرع عملية تكوين خلايا الدم الحمراء، والتي بدورها تجعلك تشعر بالنشاط طوال اليوم.

يساعدعلى النوم العميق

يساعد شرب الماء الساخن قبل النوم على تقليل مستويات القلق والتوتر حتى تتمكن من الحصول على نوم جيد ليلا.

بالإضافة إلى ذلك، يحافظ الماء على درجة حرارة الجسم المثالية، مما يضمن نوما مريحًا وغير مضطرب

نصائح لشرب الماء الدافئ

– من الأفضل شرب الماء الدافئ أول شيء في الصباح، حتى قبل تنظيف أسنانك.

– من المفيد أيضا شرب الماء الساخن قبل النوم مباشرة.

– تأكد من أن الماء ليس ساخنا جدا، من الناحية المثالية، يجب أن تكون درجة الحرارة 45-60 درجة مئوية.

-استخدم غلاية لتسخين الماء في أي وقت من الأوقات.

– قم بتخزين الماء الساخن في قارورة حرارية معزولة بالفراغ للحفاظ على دفئها.

– استبدل الوجبات الخفيفة غير الصحية بكوب من الماء الساخن.

– استبدل مشروبات الطعام بالماء الساخن.

– لا تأكل أي شيء لمدة 45 دقيقة بعد الشرب وتجنب الماء لمدة ساعتين بعد كل وجبة