من مشاكلنا الفكرية

ناصر dz
:: عضو بارز ::
- . 1من مشاكلنا الفكرية أنك إن عاديت شخصا او حكومة او طائفة فإنك تعظم كل مخالف لها وتصدقه في كل أطروحاته انتقاما ممن عاديته وتشفيا منه وهذا خطأ.
- 2. ومن مشاكلنا الفكرية اننا نخاطب ذات صاحب الفكرة بكل قبيح ونحاول إسقاطه ما استطعنا بينما فكرته باقية معطلة عن الرد عليها وهي أساس،غضبنا عليه.
- 3. ومن مشاكلنا الفكرية اننا نتكلم بما تشتهيه نفوسنا ونغلف كلامنا بغلاف الفكر والحرية وزخرف القول ونحن إنما نريد تحقيق ما نهواه لا اكثر ولا اقل.
- 4. ومن مشاكلنا الفكرية تغليب جانب المصلحة الخاصة في كلامنا على المصالح العامة وعدم تجاوز النظر موطئ اقدامنا فمتى ما أعطينا ما نريد برد غليلنا.
- 5. ومن مشاكلنا الفكرية عدم انبثاق كثير منها من هدي الكتاب والسنة على مقتضى فهم سلف الأمة وإنما هي افكار من هنا وهناك لا تمت لأدلة الوحيين بصلة.
- 6. ومن مشاكلنا الفكرية تهميش أصحاب الفكر السليم المتفق مع الأدلة لانه خالف اهواءنا وموافقة أصحاب الفكر العقيم السقيم لانهم اتفقوا مع اهوائنا.
- 7. ومن مشاكلنا الفكرية سرعة قبول الفكرة واعتمادها قبل النظر في دليلها ومستندها بمجرد الإعجاب بها واستحسانها فنجعل إعجابنا بها دليل صحتها.
- 8. ومن مشاكلنا الفكرية سرعة قبول الفكرة واعتمادها قبل النظر في دليلها ومستندها بمجرد الإعجاب بها واستحسانها فنجعل إعجابنا بها دليل صحتها.
- 9. ومن مشاكلنا الفكرية أننا نريد ان يتحدث المتكلم بما نهوى ونعتقد فمتى ما سمعناه يطرح ما لا نريد فهو محكوم عليه بأنه كذا وكذا مما لا يليق.
- 10. ومن مشاكلنا الفكرية اغترارنا بالشعارات والأسماء البراقة المزخرفة من غير نظر إلى حقيقتها ولا تفقه في مضمونها فترانا ننساق وراءها لشعاراتها فقط.
- 11. ومن مشاكلنا الفكرية بناء كلامنا في الآخرين على سوء الظن فيهم فنفرض على ذواتهم ظنونا سيئة ثم نخاطبهم ونعاملهم على هذا المبدأ الذي فرضناه فيهم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين