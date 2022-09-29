مقالة فلسفية هل معيار الحقيقة هو الوضوح أم النفع؟

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 10,056
- النقاط
- 2,801
- محل الإقامة
- بشار
- الجنس
- أنثى
السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير
نقدم لكم ~.
مقالة فلسفية بعنوان :
هل معيار الحقيقة هو الوضوح أم النفع؟
طرح المشكلة: إن الطبيعة العاقلة للإنسان جعلت الفضول صفة متأصلة فيه، وهو ما يفسر بحثه الدائم
على أعلى مراتب المعرفة وهي الحقيقة، ول كونها غاية كل معرفة إنسانية فإنها جلبت اهتمام الفلاسفة منذ
القديم فقد عرفها لالاند بقوله " خاصة كل ما هو حق، وعي القضية الصادقة وما تمت البرهنة عليه
وهو الواقع " أي مطابقة التصور للواقع، وعند المناطقة والرياضيين فهي مطابقة النتائج للمقدمات، أي
الأمر الممكن في العقل ولا يتضمن تناقض، وهذا يعني بأن الحقيقة أصناف وهي الحقيقة الفلسفية
المطلقة التي تعني أقصى ما يطمح إليه الفيلسوف، والحقيقة العلمية النسبية وعي عبارة عن قوانين تعبر
عن العلاقات بين الظواهر، والحقيقة الذوقية "الصوفية" وعي الشعور الذي يستولي على المتصوف،
وبتعدد هذه الأصناف أدى إلى تنوع مقاييسها وهذا باختلاف الباحثين، ومن أبرزها معيار الوضوح
ومعيار النفع، هذا ما أدى إلى وجود صراع واختلاف بين الفلاسفة والعلماء حول معيار "مقياس"
الحقيقة فمنهم من يعتقد أن الحقيقة معيارها عملي منتج وبالتالي فالفكرة الصحيحة هي الفكرة النافعة ، و
البعض الآخر فيرى أن الحقيقة معيارها عقلي وبالتالي فالفكرة الصحيحة هي الفكرة الواضحة، لهذا
نتساءل: هل الحقيقة تقاس باعتبار النفع أم باعتبار الوضوح؟
محاولة حل المشكلة:
الأطروحة الأولى: يرى أنصار المذهب العقلي أن الحقيقة تقاس باعتبار الوضوح ومن ممثلي هذا الطرح
ديكارت، سبينوزا. يرى أصحاب هذا الطرح أن الحكم الصادق يحمل في طياته معيار صدقه وهو الوضوح
الذي يرتفع فوق كل شيء ويتجلى هذا في البديهيات الرياضية التي تبدوا ضرورية واضحة بذاتها، كقولك
الكل أكبر من الجزء أو إن الخط المستقيم أقصر مسافة بين نقطتين حيث كان ديكارت لا يقبل مطلقا
أي شيء على أنه حق ما لم يتبين بالبداهة أنه كذلك ويعتقد بأنه يجب على الإنسان أن يتجنب الشرع
والتشبث بالآراء السابقة وعليه أن يأخذ من أحكامه ما يمثله الفعل بوضوح تام وتمييز كامل بحيث لا
يدع مجال للشك فيه وانتهى ديكارت إلى قضيته المشهورة "أنا أفكر إذن أنا موجود" فوجدها واضحة أمام
جميع افتراضات صحيحة كل الصحة بالضرورة وهي تزيد صحة كلما نطق بها وأمعن النظر فيها ويقول
لاحظت أنه لا شيء في قولي أنا أفكر إذن أنا موجود يضمن لي أني أقول الحقيقة إلا كوني أراه بكثير
من الوضوح أن الوجوب واجب التفكير فحكمت بأني أستطيع اتخاذ قاعدة عامة لنفسي وهي أن
الأشياء التي نتصورها تصورا بالغ الوضوح والتمييز هي صحيحة كلها ويقول "إني أشك ول كن مالا أستطيع
الشك فيه هو أني أشك وأن الشك تفكير"، و اذا كان العقل وسيلة برهان فعلى الإنسان أن يستعمله
استعمالا منهجيا دقيقا و متكاملا، لذلك وضع ديكارت في كتابه مقال الطريقة المنهج التالي الذي يقوم
على أساس رياضي ) الرياضيات هي نموذج كل معرفة (
ا- البداهــــــــــــة- لا أقبل أمرا على انه حق ما لم أتيقن أنه كذلك.
ب- التحليـــــــــل – أن احلل الموضوع إلى مكوناته وأجزائه حتى تتضح خصائصـــــــه.
ج- التركيــــــــب- أن أعيد تركيبه أجزائه وتجميع تفاصيله ليتسنى تكوين دلالة إجمالية له.
د- الإحصاء- أن أراجع كل المراحل السابقة بما يتيح التأكد من عدم إغفال أي عنصر آخر، ويساند
هذا الطرح سبينوزا الذي يرى أنه ليس هناك معيار للحقيقة خارج عن الحقيقة فهل كما يقول إنه يمكن
أن يكون شيء أكثر وضوحا ويقينا من الفكرة الصادقة يصلح أن يكون معيار الحقيقة؟ فكما أن النور
يكشف عن نفسه وعن الظلمات كذلك الصدق هو معيار نفسه ومعيار ال كذب والفكرة لا تكون
صادقة إلا إذا كانت مطلقة تفرض نفسها على الجميع فالفكرة الصحيحة هي التي لا تتناقض مع مبادئ
العقل الفطرية.
النقد: إن إرجاع الحقيقة كلها إلى الوضوح يجعلنا نلجئ إلى معيار ذاتي للحقيقة قد نحسب بأننا على
صواب في أحكامنا على أساس البداهة والوضوح ل كن قد يحدث أن يقف أحدنا بعد ذلك على خطأ
وقد يحدث لأحدنا أن يرى بديهيا ما يتوافق مع تربيته وميوله واتجاهاته الفكرية.
فالوضوح في هذه الحالة ليس محك الصواب وإنما توافق القضية المطروحة لميول الفرد وآرائه هو الذي
يجعلها صحيحة وواضحة إنه مقياس ملتحم بالحياة السيكولوجية الذاتية والدليل على ذلك أن ال كثير من
الآراء تجلت صحتها وهي واضحة فترة من الزمن وقد أثبت التفكير بطلانها ولقد آمن الناس مدة طويلة
بأن الأرض مركز ال كون وأنها ثابتة تدور حولها سائر ال كواكب ثم دحضت الأبحاث الدقيقة مثل هذا
الاعتقاد الخاطئ بل أن البديهيات الرياضية قد ثبت اليوم أن ال كثير منها يقوم على افتراضات ولو كان
الشعور بالوضوح كافيا ليحمل العقول كلها على الأخذ بالقضايا الواضحة فلماذا تقابل الحقائق الجديدة في
بداهة الأمر بغضب شديد كما هو الشأن بالنسبة لغاليلي الذي أعلن بأن الأرض ليست ثابتة و باستور
الذي قام بمحاربة فكرة التولد العفوي إن الأفكار الواضحة في غالب الأحيان كما يقول أحد الفلاسفة
"أفكار ميتة" إذن يمكن اعتبار الوضوح مقياس للحقيقة ل كن هناك مقاييس أخرى.
الأطروحة الثانية: يرى أنصار المذهب البراغماتي "النفعي" أن الحقيقة تقاس باعتبار المنفعة ومن ممثلي
هذا الطرح "بيرس، أوليام جيمس، جون ديوان".
فيرى أصحاب هذا المذهب أن الحكم الصادق يحمل أن يكون صادقا متى دلت التجربة على أنه مقيد
نظريا وعمليا وبذلك تعتبر المنفعة المحك الوحيد لتمييز صدق الأحكام من باطلها حيث يقول بيرس "إن
الحقيقة تقاس بمعيار العمل المنتج" أي أن الفكرة خطة للعمل أو مشروع له وليست حقيقة في ذاتها،
إن تصورنا لموضوع ما هو إلا تصورنا لما قد ينتج عن هذا الموضوع من آثار عملية لا أكثر ويرى بيرس
أن معيار الحقيقة هو المنفعة فالفكرة الصادقة هي التي تفيدني من الناحية العملية والفكرة الكاذبة هي
التي تحقق لي نفعا، ويرى ويليام جيمس أن النتائج أو الأفكار التي تنتهي إليها الفكرة هي الدليل على
صدقها أو مقياس صوابها وإذا أردنا أن نحصل على فكرة واضحة لموضوع ما علينا إلا ننظر إلى الآثار
العملية التي نعتقد أنه قادر على أن يؤدي إليها والنتائج التي ننتظرها منه ورد الفعل الضار الذي ينجم عنه
والذي يجب أن نتخذ الحيطة بإزائه ومعنى هذا أن الحق لا يوجد أبدا منفصل عن الفعل أو السلوك
فنحن لا نفكر في الخلاء وإنما نفكر لنعيش وليس ثمة حقائق مطلقة بل هناك مجموعة متنوعة ومختلفة
ومتعددة من الحقائق التي ترتبط بمنافع كل فرد منا في حياته ويقول وليام جيمس "إن كل ما يؤدي
إلى النجاح فهو حقيقي وأن كل ما يعطينا أكبر قسط من الراحة وما هو صالح لأفكارنا ومفيد لنا بأي
حال من الأحوال فهو حقيقي" ويضيف "الحق ليس إلا التفكير الملائم للغاية كم أن الصواب ليس إلا
الفعل الملائم للسلوك" أي أن معيار الحقيقة هو النجاح كما يضرب جيمس مثالا فيقول "يمكنك أن
تعتبر العدد27 مكعب العدد03 أو حاصل ضرب9×3 أو حاصل جمع 26+ 1 أو باقي طرح 73 من
100 أو بطرق لا نهاية لها وكلها صادقة "ويرى جون ديوان أن الفكرة مشروع عمل والحقيقة تعرف
من خلال نتائجها والأفكار الحقيقية أدوات ناجحة لمواجهة مشكلات الحياة، فالفكرة الدينية حقيقة إذا
كانت تحقق للنفس الإنسانية منفعة كالطمأنينة والسعادة والفكرة الاقتصادية حقيقة إذا كانت تحقق
الرفاهية المادية فالأشياء تكون حقيقة حسب المنفعة التي تستهدفها وتحققها إذن معيار الحقيقة حسب
البرغماتية هو الغايات والنتائج وليس المبادئ والأولويات فالعمل يقاس بنتائجه وهكذا تعرف البرغماتية
الحقيقة وتحولها من حقيقة الفكر إلى حقيقة العمل.
النقد: إن معيار الحقيقة إلى النجاح ) المنفعة ( ليس أكثر تجديدا من القول بمعيار الوضوح لأن القول
بمعيار النجاح قول سلبي عن الحقيقة وليس قولا إيجابيا، ذلك أن أنصار البرغماتية انطلقوا من أن
القضايا التي لها آثار عملية قضايا حقيقية أو صحيحة ل كن ما يعاب عليهم أنهم أخلطوا بين المجال النظري
والمجال العملي بدليل أن هناك أفكار نافعة ول كنها غير مطبقة وهناك أفكار غير نافعة ول كنها مطبقة ثم
إن مقياس الحقيقة لا يمكن أن يكون المنفعة كما يقر البرغماتيون لأن الحقيقة التي تؤكدها نتائجها
ومنافعها هي قبل كل شيء مسألة ذاتية متقلبة من فرد لآخر ومتعارضة بين هذا أو ذاك ما دامت
المصالح متعارضة. فكيف يبني العلم ما يؤسس على مبادئ؟ ثم أن مفهوم المنفعة واسع جدا هل هي
منفعة الفرد خاص الذي يفكر أم منفعة الجماعة ومن هي هذه الجماعة وما هي حدودها؟ وفي حالة عدم
دقة المفهوم تتضارب المنافع وتتناقض ثم إن هذا المذهب يرفض الحقيقة المطلقة.
التجاوز: إن معيار الحقيقة لا يمكن حصره في الميدان الذي يرتضيه أنصار الوضوح أو تأسيسه على
أساس المنفعة كما زعمت البرغماتية فمعيار الحقيقة هو الوضوح والمنفعة وإن كلا المعيارين نسبي ومحدود
ومعرض للتغيير وهناك من تجاوز هذا الطرح وهم أصحاب المذهب الوجودي الذين يقرون بأن مجال
الحقيقة الأول هو الإنسان المشخص في هذا الوجود الحسي كما يرى سارتر وليس الوجود المجرد كما
ترى الفلسفات الكلاسيكية وحقيقة الإنسان هي في إنجاز ماهيته لأنه في بداية الأمر لا يمتلك ماهيته
فهو محكوم عليه بأن يختار مصيره ول كنه أيضا محكوم عليه بأن يموت والحقيقة الأولى إلي يجب التركيز
عليها هي ممارسة هذه التجربة التي تجمع بين الحياة والموت وما ينتج عنهما من محن القلق والآلام وثقل
المسؤولية.
حل المشكلة: وصفوة القول أنّ معيار الحقيقة يبقى في النهاية معيار نسبي منزه من كل ما من شأنه أن
يحصر الحقيقة في إطار ذاتي )الوضوح( وإطار نفعي مادي إلا في كلمة وجيزة الموضوعية العالية الثابتة
مع العلم أن الحقيقة أنواع كالحقيقة الرياضية التي يركب معيارها الموضوعي إلى استنباط الحقائق الجزئية
من المقدمات الأولية والحقيقة العلمية أو الفيزيائية التي يعود معيارها الموضوعي إلى التجربة.
المرجع :
مقالات فلسفة
الاستاذ رحموني عمر
مقالات مقترحة
مقالات فلسفة
الاستاذ رحموني عمر
مقالات مقترحة