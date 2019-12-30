مُشاركتي في مسابقة مميزون: أجمل صورة من عين المكان

خووخه

خووخه

:: عضو مُتميز ::
إنضم
14 أكتوبر 2014
المشاركات
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النقاط
371
محل الإقامة
السعودية
الجنس
أنثى


هذه مشاركتي في مسابقة مميّزون
وللعلم فلست أنا من قام بالتصوير وإنما هو أخي
طلبت منه بعض الصور للمشاركة في هذه المسابقة
وقد استأذنت من الإدارة قبل وضعها حتى لا أكون مُخالفة للمسابقة
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الصور للمسجد الحرام بمكة المكرّمة وقد الُتقطت قبل قليل
اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وبرّا
أترككم مع الصور:







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أرجو أن تنال الصور إعجاب كل من يمرّ على الموضوع
سواء من داخل اللمة أو خارجها
و


 
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