مُشاركتي في مسابقة مميزون: أجمل صورة من عين المكان

هذه مشاركتي في مسابقة مميّزون

وللعلم فلست أنا من قام بالتصوير وإنما هو أخي

طلبت منه بعض الصور للمشاركة في هذه المسابقة

وقد استأذنت من الإدارة قبل وضعها حتى لا أكون مُخالفة للمسابقة

.....

الصور للمسجد الحرام بمكة المكرّمة وقد الُتقطت قبل قليل

اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وبرّا

أترككم مع الصور:



أرجو أن تنال الصور إعجاب كل من يمرّ على الموضوع

سواء من داخل اللمة أو خارجها

و

....أرجو أن تنال الصور إعجاب كل من يمرّ على الموضوعسواء من داخل اللمة أو خارجها