مُشاركتي في مسابقة مميزون: أجمل صورة من عين المكان

فاعل الخير

فاعل الخير

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
5 مارس 2015
المشاركات
11,912
النقاط
2,757
العمر
18
محل الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



👋👋👋👋
مرحبا نشاله تكون كلكم بصحة وعافية
اليوم اقدم مشاركتي في مسابقة اجمل صورة من عين مكان

ملاحضة : هذه صور شاركتها في انستغرام وفيسبوك


مشاركتي هي من صحراء ورقلة

مشاهدة المرفق LRM_EXPORT_48819329177966_20190315_201453886.jpeg

والغروب الشمس من صحراء ورقلة

LRM_EXPORT_25790877377835_20190913_223751464.jpeg


مشاهدة المرفق LRM_EXPORT_48181887885876_20190315_200416444.jpeg



ارجو ان تنال اعجابكم
ودمتم تحياتي
بالتوفيق للجميع ^^
 
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