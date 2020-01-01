بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فعلا والله إنها مؤلمة

منقول

مذكرات زوجة غافلة تقول

الكلام موجه للنساء والرجال

وقفت في المطبخ لأربع ساعات متواصلة أحضر أشهى الأطباقلزوجي وأبنائي ما بين تحضير وتقطيع وتغسيل.انتهيت وذهبت ﻷصلي وفكرت لماذا في المطبخ أقف كل هذه الساعاتومثلها في الأسواق ولا أستطيع أن أقفها بين يدي رب العالمين في الصلاة؟لماذا أنقرها نقرا في خمس دقائق وأشعر أني بذلت جهدا كبيرا؟لماذا أقتصر على الفرائض بحجة اني متعبة من أعمال المنزل وأترك النوافل؟هو القلب وما فيه لو كان حبي لربي أكبر لوقفت أطول .(يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ) [سورة الانشقاق : 6]● عندما كنت في الشهور الأولى كنت أعاني من الغثيانوكان عذرا لي أن أهجر القرآن لأني مريضة ولا أستطيع التركيز.لكني في مقر العمل حصلت على مكافأة لأدائي المتميز.ترى لماذا ركزت على الوظيفة ولم أركز مع القرآن؟(أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا) [سورة محمد : 24]● قيل لي أن قيام الليل له فضل كبير ولكني لا أقوى عليه فأنا إنسانة مرهقة.في نفس الليلة استيقظ ابني مريضافاستيقظت نشيطة جدا وجريت به للمستشفى بكل نشاط إلى الفجر. عجيب أمري(فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَافِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ) [سورة التوبة : 55]● أرسلت لي رسالة من صديقتي عن كفالة يتيم شهريا بمبلغ 250فاعتذرت كيف أضمن أن أتمكن من دفع هذا المبلغ شهرياربما تستجد لي ظروف مفاجأة ولا أعلم.مع أني أدفع نفس المبلغ شهريا لأبنائي ليلعبوا بها في الألعاب الكهربائيةليعودوا إلى البيت يبكون ويقولوا لم نكتفي من اللعب!(كَلَّا ۖ بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ) [سورة الفجر : 17]● هذه السنة لم أصم يوما تنفلا لله فأنا حامل .لكن عجيب لماذا أضربت عن الأكل الأسبوع الماضي بسبب غضبي على زوجي؟!(وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ) [سورة طه : 124]تستحق التأمل والإعتبارلأنها والله رسالة في الصميم%100 فهي موجهة للذكور والإناث(كلكم راعٍ وكلكم مسؤل عن رعيته)في الصميم لعلنا نستدرك ما بقي من اعمارنا...أخي الكريم / أختي الكريمة: ·من عاش على شىء مات عليه.. ومن مات على شيء بـُعِثَ عليه .·إذا قرأت هذه الرسالة كسبت ثوابها، وإن عممتها وانتفع الآخرون بما فيها تضاعف الأجر إن شاءاللهكلام جميل يستحق التأمللو أننا ننظر إلى القران مثل ماننظر للهاتف لختمنا القران في ايام معدودات*****لو أننا نحرص على الصلاة كما نحرص على شحن هواتفنا ، لصافحتنا الملائكة في الطرقاتلو أن ال Wi_Fi في مساجدنا لامتلأت ب المصلينلو أننا نتصدق بقيمة الرصيد الشهري ، لثقلت موازيننا وشفيت أمراضنا وفرجت همومنالو أننا نبحث ونهتم بأرحامنا و جيراننا كما نهتم بالأعضاء المضافين عندنالغشيتنا رحمة الله..لحظة تأمَلَ ..!("كلنا مقصرين")مؤلمة يا أمة الإسلام