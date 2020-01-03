11معلومة عن نيل على مصمم اول محرك بحث للغة العربية

رائد تكنولوجيا المعلومات فى الوطن العربى وخبير المعلوماتية والبرمجيات، والمتخصص فى حوسبة اللغة العربية الدكتور نبيل علي، الذى ولد يوم 3 يناير من عام 1938م فى القاهرة، وحصل على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه فى هندسة الطيران من جامعة القاهرة، والذى رحل فى عام 2016.





نبيل علي بدأ حياته العملية مهندس طيران فى القوات الجوية المصرية بين عامى 1960 و1972م، ثم عُيِّن مديراً لمعالجة المعلومات فى شركة مصر للطيران، التى أنشأ فيها أول نظام للحجز الآلى فى المنطقة العربية، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عنه:







- ولد بالقاهرة فى 3 يناير 1938، وتوفى فى 27 يناير عام 2016، عن عمر يناهز 78 عاما.





- حصل الراحل على البكالوريوس فى هندسة الطيران عام 1960، ثم على الماجستير 1967، والدكتوراه فى هندسة الطيران عام 1971.





- بدأ حياته العملية مهندس طيران فى القوات الجوية المصرية، ثم عُيِّن مديراً لمعالجة المعلومات فى شركة مصر للطيران، التى أنشأ فيها أول نظام للحجز الآلى فى المنطقة العربية.





- تولى العديد من المناصب العليا فى مجال المعالجات الحاسوبية داخل مصر وخارجها.









- أدار مشروع إطلاق «كمبيوتر صخر»، وكان نائبا لرئيس شركة الإلكترونيات العالمية فى اليونان لمدة سنتين.





- عمل مديراً لمشروع المعونة الأمريكية لإقامة الشبكة العلمية والتكنولوجية فى القاهرة.





- صمم الدكتور نبيل أول محرك بحثى للغة العربية على أساس صرفى.





- كما صمم أول قاعدة بيانات معجمية للغة العربية، وأول برنامج للقرآن الكريم أنتجته شركة صخر، وأول قاعدة معارف للشعر العربى.





- كما صمم برنامج الإعراب الآلى للغة العربية، وبرنامج التشكيل الآلى للغة العربية، كما طَوَّر العديد من المعالجات الآلية الأخرى للغة العربية.





- كذلك فقد صمم نموذج المعمل المتقدم لتعليم العربية وتعلمها وغير ذلك من برمجيات تعليمية وثقافية.





- ألف الدكتور نبيل على أول كتاب فى اللغة العربية والحاسوب إضافة إلى عدة كتب أخرى.