وكالات السفر ... آرائكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أهلا وسهلا برواد قسم السياحة والسفر

وددت منذ مدة طرح موضوع وكالات السفر الذي شغل بالي تفكيرا نظرا لتعاملي في سفراتي معهم وما استخلصته من تجربتي البسيطة وقلت نتناقش مع ظحبين السفر في هذا الموضوع ونعطي تجاربنا لغيرنا ولعل وعسى يكون معنا صاحب وكالة سفر



في أول سفري للخارج طبعا من أجل العلاج تكفلت بداية عيادة بالتواصل مع المستشفى وإجراءات السفر وغيره لكن طبعا فيما يخص التذكرة والفيزا وأول الوصول يكون لابد التنقل للفندق وكأول مرحلة سفر وانعدام تجربة لابد من مرافق بالمطار خاصة لو اللهجة غريبة كتركيا



توجهت لوكالة سفر وأجريت كل تعاملات والى هنا الأمر عادي

الغريب الوعود التي تقدمها لك الوكالة على ارض الواقع مزعدمة وحدثت هاته الأمور كثيرا وحتى مع معتمرين



تدفع حق المرافق ....ياتي لاصطحابك ويذهب ولا يعود ولا يسأل حتى اخر يوم مع انك دفعت حق مرافقته



تجد الوكالة وهذا عملها تريد المال طبعا حقهم لكن مقابل مالك استحق أجرك

في ثاني سفر لي حدث خطأ في تذكرة طائرة وانا كنت جد مريضة وعائدة لارض الوطن بعملية خطيرة ولا اقوى على الكلام المفروض هناك مفوض من وكالة مسؤول لكن لم يأتي وكدت ابقى هناك لولا وجود اناس ساعدوني في المطار وعدت وطبعا لا حياة لمن تنادي

استفسرت من هنا وهنا وسألت من يسافرون للسياحة وليس للعلاج كحالتي اخبروني ان اغلب الوكالات تخدع الناس وتوهمهم. بأمور ويدفعون المال ولا يجدون ما اغروهم به



على فكرة حدث معي يوم اخترت الفندق وفق معايير تلائم ميزانيتي وصحتي طبعا وعندما وصلت وجدت الامر الكارثي وتشاجرت حتى غيرو لي الغرفة



باختصار أن أجد وكالات السفر وكالات للغش وفقط أخذ المال لا غير





ما رأيكم في موضوع وكالات السفر





شكرا للجميع

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