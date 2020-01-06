راقب نفسك...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عجزت عن تخيل العالم دون "ستر الله"لنا!

ماذا لو كان للذنوب (روائح) تخرج منا على قدر معاصينا !ماذا (لو كتب) على جباهنا المعصية التي ارتكبناها! ماذا لو وجد على (باب بيوتنا شرحا) لما فعلناه!

ماذا (لو علم الناس) بما ستره الله علينا!

رباه اعجز عن تخيل ذلك مجرد التخيل:

اللهم لاتنزع عنا سترك ..واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض.. ويوم العرض يالله.

تنبه

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