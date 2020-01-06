اميرة المدائن
:: عضو مُتميز ::
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عجزت عن تخيل العالم دون "ستر الله"لنا!
ماذا لو كان للذنوب (روائح) تخرج منا على قدر معاصينا !ماذا (لو كتب) على جباهنا المعصية التي ارتكبناها! ماذا لو وجد على (باب بيوتنا شرحا) لما فعلناه!
ماذا (لو علم الناس) بما ستره الله علينا!
رباه اعجز عن تخيل ذلك مجرد التخيل:
اللهم لاتنزع عنا سترك ..واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض.. ويوم العرض يالله.
تنبه
..
لاتتعجب من سهولة الوصول
إلى المعصية في الأجهزة الذكية
فلعل السبب أتت به هذه الآية(ليعلم الله من يخافه بالغيب)
في خلوتك لايغرنك صمت أعضائك! فإن لها يوما تتكلم فيه
قال تعالى (اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون)
اللهم أرزقنا خشيتك في الغيب والشهادة.
راقب نفسك في الخلوات
للإفادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عجزت عن تخيل العالم دون "ستر الله"لنا!
ماذا لو كان للذنوب (روائح) تخرج منا على قدر معاصينا !ماذا (لو كتب) على جباهنا المعصية التي ارتكبناها! ماذا لو وجد على (باب بيوتنا شرحا) لما فعلناه!
ماذا (لو علم الناس) بما ستره الله علينا!
رباه اعجز عن تخيل ذلك مجرد التخيل:
اللهم لاتنزع عنا سترك ..واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض.. ويوم العرض يالله.
تنبه
..
لاتتعجب من سهولة الوصول
إلى المعصية في الأجهزة الذكية
فلعل السبب أتت به هذه الآية(ليعلم الله من يخافه بالغيب)
في خلوتك لايغرنك صمت أعضائك! فإن لها يوما تتكلم فيه
قال تعالى (اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون)
اللهم أرزقنا خشيتك في الغيب والشهادة.
راقب نفسك في الخلوات
للإفادة