راقب نفسك...

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اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,475
النقاط
571
العمر
31
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عجزت عن تخيل العالم دون "ستر الله"لنا!
ماذا لو كان للذنوب (روائح) تخرج منا على قدر معاصينا !ماذا (لو كتب) على جباهنا المعصية التي ارتكبناها! ماذا لو وجد على (باب بيوتنا شرحا) لما فعلناه!
ماذا (لو علم الناس) بما ستره الله علينا!
رباه اعجز عن تخيل ذلك مجرد التخيل:
اللهم لاتنزع عنا سترك ..واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض.. ويوم العرض يالله.
تنبه
..
لاتتعجب من سهولة الوصول
إلى المعصية في الأجهزة الذكية
فلعل السبب أتت به هذه الآية(ليعلم الله من يخافه بالغيب)
في خلوتك لايغرنك صمت أعضائك! فإن لها يوما تتكلم فيه
قال تعالى (اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون)
اللهم أرزقنا خشيتك في الغيب والشهادة.
راقب نفسك في الخلوات
للإفادة
 
فاعل الخير

فاعل الخير

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
5 مارس 2015
المشاركات
11,850
النقاط
2,757
العمر
18
محل الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
ربي يهدينا ويصلح هذي امة ويبعد علينا كل ابتلاء وربي يغفرنا ذنوبنا ويرحمنا
 
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