بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

يانادما على الذنوب أين أثر ندمك أين بكاؤك على زلة قدمك؟ أين حذرك من أليم العقاب ،أين قلقك من خوف العتاب ؟لا تتعحب من سهولة المعصية في الأجهزة الذكية !!فلعل السبب هو ماذكره الله عز وجل في هذه الآية:

"ليعلم الله من يخافه بالغيب"،

وفي خلوتك لايغرنك صمت أعضائك فإن لها يوما تتكلم فيه

"اليوم نختم على أفواهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون"،عافاني الله وإياكم،

تذكر أخي وأختي قبل فوات الأوان إذا ضاعت رهبة المعصية حل مكانها ألفتها، وإذا ألفت المعصية ضعت أنت والموت ليس الخسارة الكبرى ،الخسارة الكبرى هو مايموت فينا ونحن أحياء، فيارب أحيي قلوبنا بذكرك وقرآنك وحسن عبادتك، قال الله تعالى:

"قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم"

فليس لأحد أن يقنط من رحمة الله، وإن كثرت ذنوبه وعظمت، ولا أن يقنط الناس من رحمة الله ،والعبادات ليست ثقيلة ،ولكن القلوب حين خربتها الذنوب أثقلتها فاستغفروا ليزهر قلبكم.