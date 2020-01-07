درة بنت أبي لهب رضي الله عنها

( بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم)



جاء الاسلام بالعدل و وضع أسس العدل و ميزانه بين الناس و من أعظم أسسه و مبادئه المساواة بين الناس

فالناس سواسية كأسنان مشط و من أعظم مبادئه فلا يحاسب أحد بذنب غيره





درة رضى الله عنها أبوها أبو لهب وأمها حمالة الحطب وأخويها عتبه وعتيبه



و مع ذلك نحبها ونقول بعد 1410 سنة من موتها رضى الله عنها يا له من دين يأمر بالعدل و يطبقه

الصحابية الهاشمية درَّة بنت أبي لهب ،

وأمها أم جميل بنت حرب بن أمية اللذان بشرهما القرآن الكريم بالنار .



كان إسلامها وفرارها من أبيها وأمها إلى الله ورسوله مثاراً للإعجاب والعجب ،

كانا أبويها يتعاونون على إلحاق الضرر برسول الله ، وإيذائه بكل وسيلة

فأبو لهب يمشي وراء النبي ويحذر الناس منه ، وعندما يسمع الناس كلامه يقولون إذا كان هذا رأي عمه فيه ،

فما يضرنا أن نجافيه ، ويتأذى رسول الله لذلك ، ويزداد هماً وغماً .



وأما أمها أم جميل – حمالة الحطب – وهي امرأة أبي لهب ، فكلها مُلئت شراً وحقداً على رسول الله

حتى كان من كرهها له أن تضع الحسك والشوك في طريقه ، ناسية أن الله هو كافيه وناصره ،

وهو قادر على أن يمنع الأذى عنه .



وكان عتيبة – وهو أخوها – يحاول أذية رسول الله بكل الوسائل ، بعد أن طلق أم كلثوم ،

حيث ذهب إلى رسول الله وسطا عليه وشق قميصه أمام الملأ من قريش ، وأبو طالب حاضر ،

فقال النبي : "اللهم سلط عليه كلباً من كلابك" .



فوجم لها وقال ما كان أغناك يا ابن أخي عن هذه الدعوة فرجع عتبة إلى أبيه فأخبره وحزنت درة لما صنع عتيبة أخوها برسول الله ، وأيقنت أنه لن يفلت من العقاب .



ولم يلبث أبو لهب أن خرجوا إلى الشام فنـزلوا منـزلا فأشرف عليهم راهب من الدير ،

فقال لهم : إن هذه أرض مسبعة ،

فقال أبو لهب لأصحابه : أغيثونا يا معشر قريش هذه الليلة فإني أخاف على ابني من دعوة محمد ،

فجمعوا جمالهم وأناخوها حولهم وأحدقوا بعتبة ، فجاء الأسد يتشمَّمُ وجوههم حتى ضرب عتبة فقتله .

نعم وثب عليه فإذا هو فوقه فمزقه وقد كان أبوه ندبه وبكى ،

وقال : ما قال محمد شيئا قط إلا كان.



وعندما نزلت سورة المسد :

(تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَب وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ)

جن جنون أبي لهب وامرأته أم جميل ،

فقالت لزوجها : إذاً ابن أخيك شاعر وقد هجاني ، وأنا أيضاً شاعرة وسأهجوه .



عن أسماء بنت بكر رضي الله تعالى عنهما ، قالت : لما نزلت سورة تبت يدا أبي لهب أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة وفي يدها فهر ،

وهي تقول :

مـذمـماً عـصـيـنـا وأمره أبـيـنـا

وديـنـه قلـيـنـا .

قلينا : أي أبغضنا .



والنبي قاعد في المسجد ومعه أبو بكر رضي الله عنه فلما رآها أبو بكر ،

قال يا رسول الله لقد أقبلت وأنا أخاف أن تراك ، قال رسول الله : "إنها لن تراني" ، -



وفي رواية : قال : "لا ما زال ملك بيني وبينها يسترني حتى ذهبت" - وقرأ قرآنا فاعتصم به ،

كما قال وقرأ :

(وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالأخِرَةِ حِجَاباً مَسْتُوراً )

فوقفت على أبي بكر

رضي الله عنه ولم تر رسول الله ، فقالت : يا أبا بكر أخبرت أن صاحبك هجاني ،

فقال : لا ورب هذا البيت ما هجاك ، قال : فولت وهي تقول : قد علمت قريش أني ابنة سيدها .



ومع كل ذلك تحدت درة رضي الله عنها أسرتها وبيئتها من أجل الإسلام ، وأعلنت كلمة التوحيد ،

وأسلمت وحسن إسلامها وكانت من المهاجرات إلى المدينة .



وبعد أن دخلت درة رضي الله عنها رحاب الإسلام تقدم لخطبتها الصحابي الجليل دحية الكلبي وتم الزواج .



وكانت درة قد تزوجت في الجاهلية من الحارث بن نوفل بن عبد المطلب وقد أنجت له عقبة والوليد وأبا مسلم ، وقتل عنها الحارث مشركاً في يوم بدر ، هذا اليوم الذي نصر الله فيه الإسلام وأذل فيه الكفر .



أبدلها الله تعالى بالصحابي الجليل دحية ، وهو من أجمل الناس طلعة ،

وكان جبريل علي السلام يأتي بصورته ، فأي شرف أصابت درة بعد أن أسلمت .



قالت نسوه من بنى رزيق لدرة بنت أبى لهب :



- أنت ابنة أبى لهب الذى يقول الله عزوجل فيه {تبت يدا أبى لهب وتب} فما تغنى عنك هجرتك؟

فأتت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها :

- اجلسى .

ثم صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بالناس الظهر وجلس على المنبر ساعة



ثم قال:

- أيها الناس ما بال أقوام يؤذوننى فى نسبى وفى ذوى رحمى ؟

ألا ومن آذى نسبى وذوى رحمى فقد آذانى ومن آذانى فقد آذى الله.



ثم قال عليه الصلاة والسلام :

- لا يؤذى حى بميت.

فقام رجل فقال :

- يا رسول الله أى الناس خير؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

- خير الناس أقرأهم وأتقاهم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم الرحم.



وقويت علاقتها بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ، وأخذت تكثر الدخول عليها

لتأخذ منها العلم والفقه في دينها .



توفيت رضي الله عنها في سنة عشرين للهجرة في خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه .



لتكون حياتها نموذجا حياً لقدرة الانسان على التعرف على الحق و إختياره

وعدم تقليد الأباء و شهادة على عدل الاسلام

و إقراره مبدأ مسئولية الفرد وحسابه عن أفعاله لا أفعال غيره و إن كانوا أبوه أوأمه أوأخوته

فلا تزر وازره وزر أخرى وليس للانسان إلا سعيه و عمله

