فوائد شرب الماء على الريق...

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اميرة المدائن

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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صحتـك تهمـك نقص الماء بالجسم من الأسباب الرئيسية للتعب و الخمول و الشعور بالإعياء و آلام المفاصل و العضلات و الصداع اشرب الماء ورطب جسدك بكل وقت
قال تعالى :-
{ وجعلنا من الماء كل شيء حي }
فوائد شرب الماء على الريق
تناول الماء في الصباح يساعد في جعلك نشيط طوال اليوم ويحسن من جودة الدورة الدموية خاصة في الشتاء حيث اننا لانشعر بالعطش وننسى شرب الماء فيركز الدم فنصاب بضيق التنفس والكسل عموما والصداع
لذلك لاتنسى تناول الماء ولو لم تكن عطشان.
 
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