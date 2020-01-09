موبيليس

Ali Mohamed ali

Ali Mohamed ali

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 نوفمبر 2019
المشاركات
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العمر
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محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
موبيليس والاحتيال على الشعب ..
موبيليس أطلقت اليوم خدمة جديدة اسمتها myCloud. وهي ببساطة خدمة لحفظ ومشاركة البيانات والملفات على الأنترنت، أو بما يعرف بالتخزين السحابي Cloud Storage. المثير للضحك هنا أن موبيليس توفر مثلاً 25 جيغا ب 400 دج، في حين مواقع عالمية تقدم هذه المساحة الضئيلة مجاناً . فمثلاً موقع Mega يعطيك 50 جيغا مساحة مجانية مدى الحياة بدون أن تدفع فلس واحد، عملاق التقنية Google هو الآخر يعطيك مساحة 15 جيغا مساحة مجانية، بالإضافة إلى خصوصية عالية في حفظ ملفاتك، وخدمات وميزات كثيرة. غوغل وميجا مجرد أمثلة طبعاً لأن هناك العشرات أو المئات من مواقع التخزين السحابي التي تعطيك مساحة مجانية لحفظ ملفاتك، وتتيح لك الترقية لمساحة أكبر بمقابل مادي بسيط جداً. في حين موبيليس تدفع 400 دج مقابل 25 جيغا تحت شعار : " خبي عندنا وما تخبيش عند البراني ".
رأيكم اخوتي .. دقيقة برك نخلي غوغل درايف و ميغا و دروب بوكس و ميديا فاير و بوكس و نجي عند لي 4g تاعها ب الكيلو بايت... 😢

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ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,813
النقاط
1,951
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم
اهلا بك اخي الكريم
شركة خاصة تقدم عروضها وماذا بيهم يربحو المشكل مش فيهم اخي الفاضل المشكل فينا لو هناك مقاطعات لهكذا شرائح الاكيد راح يقدمو عروضتتماشى وطلباتنا وتساعد قدراتنا وبخدمة فائقة فالنت
موفق اخي وشكرا على طرح هذا الموضوع للنقاش
 
البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
1,735
النقاط
571
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
احتكار ميدان الاتصالات وفرض أسعار خيالية مع رداءة الخدمات المقدّمة هو سبب انغلاقنا على العالم
 
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