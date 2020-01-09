موبيليس والاحتيال على الشعب ..موبيليس أطلقت اليوم خدمة جديدة اسمتها myCloud. وهي ببساطة خدمة لحفظ ومشاركة البيانات والملفات على الأنترنت، أو بما يعرف بالتخزين السحابي Cloud Storage. المثير للضحك هنا أن موبيليس توفر مثلاً 25 جيغا ب 400 دج، في حين مواقع عالمية تقدم هذه المساحة الضئيلة مجاناً . فمثلاً موقع Mega يعطيك 50 جيغا مساحة مجانية مدى الحياة بدون أن تدفع فلس واحد، عملاق التقنية Google هو الآخر يعطيك مساحة 15 جيغا مساحة مجانية، بالإضافة إلى خصوصية عالية في حفظ ملفاتك، وخدمات وميزات كثيرة. غوغل وميجا مجرد أمثلة طبعاً لأن هناك العشرات أو المئات من مواقع التخزين السحابي التي تعطيك مساحة مجانية لحفظ ملفاتك، وتتيح لك الترقية لمساحة أكبر بمقابل مادي بسيط جداً. في حين موبيليس تدفع 400 دج مقابل 25 جيغا تحت شعار : " خبي عندنا وما تخبيش عند البراني ".رأيكم اخوتي .. دقيقة برك نخلي غوغل درايف و ميغا و دروب بوكس و ميديا فاير و بوكس و نجي عند لي 4g تاعها ب الكيلو بايت...