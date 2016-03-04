الدراسة في فرنسا للجزائريين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



نتقدم اليكم اليوم بموضوع شامل للدراسة في فرنسا ( خاص بالجزائرين ) و لأن الموضوع في غاية الاهمية لإعتبار فرنسا أحسن وجهة للجزائريين سنتطرق لطريقة الدراسة فيها خطوة بخطوة.





أولا هناك نوعين من التسجيلات



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المرحلة الاولى





أول مرحلة هي اجتياز شهادة اتقان اللعة الفرنسية وهناك نوعين من الإمتحانات



الأول TCF SO و هدا الامتحان يجتاز على جهاز الكمبيوتر TCF SO = TCF SUR ORDINATEUR



الثاني : TCF DAP وهذا الإمتحان معروف بأنه اصعب من الأول



امتحان ال TCF يجرى يوميا في المركز الثقافي الفرنسي CCF





مكونات الإمتحان







ثلاث اقسام رئيسية



I . فهم ماهو مكتوب – 45 دقيقة – 30سؤال – (واجب)



II . فهم الحديث – 25 دقيقة – 30 سؤال – (واجب)



III . قواعد اللغة – 20 دقيقة – 20 سؤال – (واجب)



IV . تعبير كتابي – ساعة و 45 دقيقة – موضوعين للتعبير – (اختياري)



V . تعبير شفاهي – 15 دقيقة – موضوعين للتعبير – (اختياري)







وثائق التسجيل : ​

بعد الحصول على المستوى المطلوب في امتحان اللغة تأتي مرحلة التسجيل في Campus France عن طريق هذا الرابط

بعد الحصول على المستوى المطلوب في امتحان اللغة تأتي مرحلة التسجيل في Campus France عن طريق هذا الرابط

في حالة للم تتحصل على المستوى المطلوب يمكنك دراسة اللغة في المعهد الفرنسي، لتحسينها ثم الإجتياز من جديد.

في حالة للم تتحصل على المستوى المطلوب يمكنك دراسة اللغة في المعهد الفرنسي، لتحسينها ثم الإجتياز من جديد.

لكن ان لم تتحصل على هذا المستوى فلا تتعجل لأنه من الممكن قبولك في احدى الجامعات التي تقبل مستوى B1 .

لكن ان لم تتحصل على هذا المستوى فلا تتعجل لأنه من الممكن قبولك في احدى الجامعات التي تقبل مستوى B1 .

المستوى اللازم لإجتياز هذا الإمتحان بنجاح والذي تطلبه معظم الجامعات هو B2 اي 400 نقطة

المستوى اللازم لإجتياز هذا الإمتحان بنجاح والذي تطلبه معظم الجامعات هو B2 اي 400 نقطة

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وهنا ما سيتم طلبه من وثائق.

وهنا ما سيتم طلبه من وثائق.

قم باختيار الجزائر بلدك وإبدأ التسجيل بملئ البيانات ثم ملأ السيرة الذاتية وادخال كشوف النقاط

قم باختيار الجزائر بلدك وإبدأ التسجيل بملئ البيانات ثم ملأ السيرة الذاتية وادخال كشوف النقاط

قم باختيار الجزائر بلدك وإبدأ التسجيل بملئ البيانات ثم ملأ السيرة الذاتية وادخال كشوف النقاط

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الرسوم التي يجب دفعها 5000 دينار جزائري 2000 دج خاصة بتفعيل حسابكم و الباقي اي 3000 دج خاصة بالمقابلة التي تأتي لاحقا .

الرسوم التي يجب دفعها 5000 دينار جزائري 2000 دج خاصة بتفعيل حسابكم و الباقي اي 3000 دج خاصة بالمقابلة التي تأتي لاحقا .

الرسوم التي يجب دفعها 5000 دينار جزائري 2000 دج خاصة بتفعيل حسابكم و الباقي اي 3000 دج خاصة بالمقابلة التي تأتي لاحقا .

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عند دفعك للمستحقات تأتي الى مرحلة اختيار الجامعات ولك الحق في اختيار 6 جامعات وتكون نوعين متصلة وغير متصلة ب campus france







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الفرق بنهما هو المتصلة campus france وهو الوسيط بينك وبين الجامعة ( انصحكم بهذه )

اما النوع الثاني فهي التي ستقوم بالإتصال بها عبر البريد ودون وسيط.

مرحلة المقابلة

عادة مايطرح هذا السؤال لماذا فرنسا ؟ وليس دولة أخرى للإجابة على هذا السؤال انقر هنا

projet d’études et projet professionnel, le choix de france comme pays d’etude



بعد اجراء المقابلة و و بعد أن يتم تفعيل نتيجة المقابلة من طريف فريق Campus France

تصل أهم مرحلة في الحصول على التأشيرة الدراسية و هو انتظار رد الجامعات التي اختارها

ونتمنى لكل منكم الحصول على رد ايجابي ولكن للأسف لا يمكن لكل الطلبة الحصول على هذا و تتعدد أسباب الرفض من عدم النجاح في المقابلة الشفوية أو المستوى اللغوي غير الكافي كما يمكن أن يكون المسار الدراسي المتوسط سببا في الرفض

و في حالة الحصول على رد ايجابي Avis Favorable يتلقى الطالب رسالة الى حسابه Campus France من الجامعة تطبع الرسالة و تدفع مع ملف التأشيرة

المرحلة الأخيرة: طلب الفيزا

بعد تفعيل اختياره النهائي يجب على الطالب اكمال ملفه لدى compus France والملف هو كالأتي :

1 - نسخة من شهادة التسجيل (الرسالة الالكترونية) اذا كانت الجامعة متصلة بـ campus France أو نسخة مصادق عليها اذا كانت الجامعة غير متصلة

2 - بالنسبة للطلبة الذين لم يتخرجوا بعد (المتخرجين قديما سبق و أن دفعوا هذه الوثائق): نسخة مصادق عليها من شهادة النجاح المؤقتة و كشف النقاط للسنة الحالية

3 - في حالة و جودها نسخ من شهادات التربصات أو التكوينات التي أجراها الطالب بعد دفع الملف البيداغوجي

بعد دفع الملف ينتظر الطالب للتفعيل من جديد و ينتظر الرد على حسابه الذي سيكون فيه موعد دفع الملفات لدى القنصلية

ملاحظة : حاليا شهادة نهاية الدراسة لم تعد مقبولة يجب دفع نسخة من شهادة النجاح المؤقتة





الملف الخاص بالتأشيرة

1 -استمارة طلب التاشيرة ( متوفرة في موقع السفارة )

Un formulaire de demande de visa pour un long séjour original, rempli et signé

2 - صورتان شمسيتان متطابقتان على خلفية فاتحة بلون موحد أبعادها هي 3.5سم على 4.5 سم (الرأس مكشوف..الصور حديثة)

Deux photographies d’identité en couleur 3.5cm x 4.5cm sur fond clair uni (Tête nue, prises de face, récentes et ressemblantes)

3 - جواز السفر أصلي صالح لمدة 9 اشهر وبه على الأقل ورقتين فارغتين

Original du passeport (Un passeport ordinaire ou un document de voyage reconnu valable d’au moins 9 mois à partir de la date d’arrivée en France. Le passeport ou le document de voyage doit contenir au moins deux pages vierges afin d’y apposer un visa)

4 - نسخة من جواز السفر، الخمس صفحات الأولى و التأشيرات السابقة اذا وجدت

Photocopie du passeport (Photocopie des 5 premières pages du passeport, ainsi que de toutes les pages comportant des visas ou des cachets d’entrée et de sortie de l’espace Schengen, des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et de la Suisse)

5 - نسختان من طابع دفع مستحقات المقابلة في Campus France موضح عليها رقم المعرف الخاص بالطالب

2 photocopies du récépissé de paiement CampusFrance comportant le numérod’identifiant (dont 1 copie pour la réduction étudiante au niveau de la caisse)

6 - نسخ من اثباتات الموارد المالية عن طريق:

– منحة دراسية موضحا مدتها وقيمتها

أو

– اثبات امتلاك 6500 أورو على الأقل للسنة الدراسية الواحدة

(في حالة وجود شهادة ايواء ينخفض المبلغ الازم الى 2500 أورو)

و يتم اثبات هذا عن طريق :

– شهادة ايداع المبلغ اللازم في حساب نقدي فرنسي

أو

– شهادة سحب المبلغ اللازم من حساب بنكي جزائري + اعتراف كتابي بايداع هذا المبلغ في حساب فرنسي لاحقا

أو

– شهادة تكفل من طرف شخص فرنسي أو أجنبي مقيم في فرنسا + بطاقة الهوية الخاصة به او شهادة الاقامة + و شهادة موارده المالية (أخر ثلاث كشوف الأجر + أخر كشف الضرائب)

Justificatifs des ressources (photocopies)

Boursiers du gouvernement français ou d’un gouvernement étranger : attestation de

bourse indiquant le montant et la durée de la bourse attribuée

Autres demandeurs : 5 000 euros minimum pour une année d’études (la mise à disposition

d’un logement gratuit, justifiée par une attestation de l’hébergeant peut être estimée

à la moitié des ressources exigées)

attestés par la production des pièces suivantes

Soit, relevé bancaire attestant que le montant total a été déposé sur un compte bancaire français

soit, bordereau de retrait de devises et engagement écrit sur papier libre du demandeur à verser ces fonds ultérieurement sur un compte bancaire français

soit, prise en charge par un répondant en France, présentée avec la photocopie de son titre d’identité (CNI, passeport ou titre de séjour en France) et la justification de ses ressources (trois derniers bulletins de salaires et dernier avis d’imposition sur le revenu).

7 - شهادة امتحان اللغة TCF ou DELF ou DALF

(غير اجباري بالنسبة للمعفيين : الحاصلين على ليسانس في الأدب الفرنسي، طلبة الطب، الحاصلين على شهادة فرنسية)

Photocopie des résultats du TCF (Test de Connaissance du Français) ou DALF (Diplôme d’Aptitude en Langue Française) ou DELF (Diplôme d’études en langue française) ou TEF (Test d’évaluation de Français) , sauf pour les étudiants en médecine ou titulaire d’un diplôme de français

8 - نسخة من كشف النقاط (الترجمة الفرنسية) لأخر شهادة محصل عليها

Copie des relevés de notes en français du dernier diplôme obtenu

9 - شهادة التسجيل أو القبول قي المؤسسة التعليمية الفرنسية

copie de la préin–SS–ion dans un établissement d’enseignement et, pour les écoles privées, copie du justificatif de paiement du montant de la formation

10 - في حالة الانقطاع عن الدراسة تقدم شهادات العمل و كشوف الأجر

En cas d’interruption du cursus, copie des justificatifs professionnels depuis la fin de la scolarité (attestations de travail, bulletins de salaire)

11 - حقوق دراسة الملف (حوالي 7000 دج )

المرحلة النهائية

استرجاع جواز السفر، شراء تذكرة ، الإستمتاع بتجربة لن تندم عليها طول حياتك.

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