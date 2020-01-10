صور أكبر سيارة جيب في العالم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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امتلاك أكبر سيارة في العالم من نوع Dodge Truck (نسخة طبق الأصل من 800٪ من سيارة Dodge Power Wagon)

لم يكن كافيًا للشيخ حمد بن حمدان آل نهيان ، لذلك بنى أكبر سيارة جيب في العالم.

ليست شاحنة بيك آب واجن هي السيارة الوحيدة التي وسّعها الشيخ .



تمّ بناء سيارة جيب من الألف إلى الياء وتم تصنيع جميع الأجزاء خصيصًا لها ، بما في ذلك الإطارات. كون المال ليس

شيئًا على الإطلاق للشيخ الملياردير ، يمكنه بالطبع أن يبني أي خيال يريده وغالبًا ما يفعل! على الرغم من أنّه لم يحدّد

التكلفة النهائية بالضبط ، إلّا أنّنا نعرف أن إطارات جرافة الأرض وحدها يمكن أن تكلف حوالي 40،000 دولار لكل منها.

ربما يكون هذا البناء هو أعظم تكريم لشركة Willys Jeep ، وإذا زرت الإمارات العربية المتحدة ، فقد تجد

هذه السيارة في متحف الإمارات الوطني للسيارات.

صادقت لجنة غينيس للأرقام القياسية على أنّها أكبر نسخة طبق الأصل من جيب تعمل في العالم.



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في أمان الله