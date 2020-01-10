صور أكبر سيارة جيب في العالم

البشير البشير
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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امتلاك أكبر سيارة في العالم من نوع Dodge Truck (نسخة طبق الأصل من 800٪ من سيارة Dodge Power Wagon)
لم يكن كافيًا للشيخ حمد بن حمدان آل نهيان ، لذلك بنى أكبر سيارة جيب في العالم.
ليست شاحنة بيك آب واجن هي السيارة الوحيدة التي وسّعها الشيخ .
تمّ بناء سيارة جيب من الألف إلى الياء وتم تصنيع جميع الأجزاء خصيصًا لها ، بما في ذلك الإطارات. كون المال ليس
شيئًا على الإطلاق للشيخ الملياردير ، يمكنه بالطبع أن يبني أي خيال يريده وغالبًا ما يفعل! على الرغم من أنّه لم يحدّد
التكلفة النهائية بالضبط ، إلّا أنّنا نعرف أن إطارات جرافة الأرض وحدها يمكن أن تكلف حوالي 40،000 دولار لكل منها.
ربما يكون هذا البناء هو أعظم تكريم لشركة Willys Jeep ، وإذا زرت الإمارات العربية المتحدة ، فقد تجد
هذه السيارة في متحف الإمارات الوطني للسيارات.
صادقت لجنة غينيس للأرقام القياسية على أنّها أكبر نسخة طبق الأصل من جيب تعمل في العالم.
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في أمان الله
جمعة مباركة ان شاء الله
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امتلاك أكبر سيارة في العالم من نوع Dodge Truck (نسخة طبق الأصل من 800٪ من سيارة Dodge Power Wagon)
لم يكن كافيًا للشيخ حمد بن حمدان آل نهيان ، لذلك بنى أكبر سيارة جيب في العالم.
ليست شاحنة بيك آب واجن هي السيارة الوحيدة التي وسّعها الشيخ .
تمّ بناء سيارة جيب من الألف إلى الياء وتم تصنيع جميع الأجزاء خصيصًا لها ، بما في ذلك الإطارات. كون المال ليس
شيئًا على الإطلاق للشيخ الملياردير ، يمكنه بالطبع أن يبني أي خيال يريده وغالبًا ما يفعل! على الرغم من أنّه لم يحدّد
التكلفة النهائية بالضبط ، إلّا أنّنا نعرف أن إطارات جرافة الأرض وحدها يمكن أن تكلف حوالي 40،000 دولار لكل منها.
ربما يكون هذا البناء هو أعظم تكريم لشركة Willys Jeep ، وإذا زرت الإمارات العربية المتحدة ، فقد تجد
هذه السيارة في متحف الإمارات الوطني للسيارات.
صادقت لجنة غينيس للأرقام القياسية على أنّها أكبر نسخة طبق الأصل من جيب تعمل في العالم.
****************************
*****
في أمان الله
جمعة مباركة ان شاء الله