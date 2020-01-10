صور أكبر سيارة جيب في العالم

البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
1,746
النقاط
571
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
131.gif
***************
56566.png
*********************
****
امتلاك أكبر سيارة في العالم من نوع Dodge Truck (نسخة طبق الأصل من 800٪ من سيارة Dodge Power Wagon)
لم يكن كافيًا للشيخ حمد بن حمدان آل نهيان ، لذلك بنى أكبر سيارة جيب في العالم.
ليست شاحنة بيك آب واجن هي السيارة الوحيدة التي وسّعها الشيخ .

تمّ بناء سيارة جيب من الألف إلى الياء وتم تصنيع جميع الأجزاء خصيصًا لها ، بما في ذلك الإطارات. كون المال ليس
شيئًا على الإطلاق للشيخ الملياردير ، يمكنه بالطبع أن يبني أي خيال يريده وغالبًا ما يفعل! على الرغم من أنّه لم يحدّد
التكلفة النهائية بالضبط ، إلّا أنّنا نعرف أن إطارات جرافة الأرض وحدها يمكن أن تكلف حوالي 40،000 دولار لكل منها.
ربما يكون هذا البناء هو أعظم تكريم لشركة Willys Jeep ، وإذا زرت الإمارات العربية المتحدة ، فقد تجد
هذه السيارة في متحف الإمارات الوطني للسيارات.
صادقت لجنة غينيس للأرقام القياسية على أنّها أكبر نسخة طبق الأصل من جيب تعمل في العالم.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

****************************
*****
في أمان الله
جمعة مباركة ان شاء الله
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top