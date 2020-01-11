السلام عليكم قبل كل شيء أتمنى من كل من قرأ سطوري أن يدعو الله تعالى لي في سره بتسهيل أموري و تسهيل الولادة و يفرج عني إنه على كل شيء قدير مشكلتي أنني باختصار و رغم معاناتي في حياتي مرتاحة نفسيا و مرحة لأقصى حد أعشق الحياة و العمل و الجد و الحمد لله أنا حامل في الشهر الثامن زارني اكتئاب حاد و...