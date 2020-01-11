السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
انا صاحبة موضوع
حقيقة يا خاوتي تقبل الله سبحانه دعواتكم و زال عني الاكتئاب و الحمد لله و عملت كذلك ببعض نصائح الإخوة
انا حاليا مقبلة على الولادة دعواتكم لي بالتيسير و التسهيل و الوقفة الساهلة كما نقولو اللهم امين
مش ضروري تدعولي فالتعليق و انما دعوة من القلب تكفي و ربي يجازيكم
انا صاحبة موضوع
مشكلتي - اكتئاب😥😥
السلام عليكم قبل كل شيء أتمنى من كل من قرأ سطوري أن يدعو الله تعالى لي في سره بتسهيل أموري و تسهيل الولادة و يفرج عني إنه على كل شيء قدير مشكلتي أنني باختصار و رغم معاناتي في حياتي مرتاحة نفسيا و مرحة لأقصى حد أعشق الحياة و العمل و الجد و الحمد لله أنا حامل في الشهر الثامن زارني اكتئاب حاد و...
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انا حاليا مقبلة على الولادة دعواتكم لي بالتيسير و التسهيل و الوقفة الساهلة كما نقولو اللهم امين
مش ضروري تدعولي فالتعليق و انما دعوة من القلب تكفي و ربي يجازيكم