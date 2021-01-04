محتاجة دعواتكم لي في ظهر الغيب🙏🙏🙏🙏

خاوتي صدقوني مش خترة مش زوج نطرح مشكل هنا و يأتي الفرجلعل شخصا مباركا هنا و دعائه لا يردبون حكايتي باختصار أنو أنا من بكري علابالي بلي راني مسحورة السحر وضع لي خترة في ثوب و نا فذاك الوقت كنت مسافرة و لقاتو يما خترة فوق خزانتي ساعات يضيعو اغراض مثلا نوجد فستان نغسلو منلقاهوش ....الخ خترة في عتبة البيت و خترة مدفون في الفناءاكثر سحر أثر عليا موضوع في عتبة باب بيتي كلما نفوت خارجة نولي للدار و نمرض و لوكان نكمل نحكي نبقى للصباح لأنو الدلائل كثيرة جداو لكنج جامي خممت نرقي ديما متكلة على ربي و القرآن و ساعات يجو فترات منقدرش نصلي و لا نسمع قران و لا نبدا نصلي تحكمني فشلة غريبةالسحر و الله اعلم هو سحر التفريق بين الزوجين و التعطيل و اللي أثر فيا اكثر هو سحر التعطيل اما سحر التفريق منيش متأكدة و لكن دار لي عكوسات فحياتي اولها المرض و نجري من طبيب لطبيب ويقولولي راكي لاباس عليكالانسان المسحور ما يقدرش يروح يرقي مام علابالو و شايف الأدلة قدامو مام راجلي من مدة حاب يجيب راقي و مش قادر مصح هو نورمال الحمد للهمؤخرا صراتلي حكاية خلاتني نروح للرقية لا علاقة لها بالسحررحت عند حفافة نصبغ شعري عادي مللي بدات تخدم و هي تقولي شعرك يدي پرودوي بزاف و كلما نجبد خصلة نقول خلاص نلقى مزال وووو دخلت علينا وحدة بدات تحكيلها على شعري و معلاباليش تشكر و لا تشكي و كي كملت الهدرة قاتلي لوكان غير قطعتيه و جيتيقتلها لالا علاه حابة يبقى طويلالمهم غسلت شعري و نحاتلو الصبيغة و طاحلي على حجري كامل تشوكينا في زوج قتلها متزيديش ديريلو والو و رحت و نا نسوق و نبكي عمبالي طاح من فوق لحقت للدار لقيتو سبحان الله تقطع وحدو للرقبة و جهة طالعة جهة هابطة و راح فيها و خلصت دراهم باطل لا لون و خسارة فوق و المصيبة أنو راجلي مكانش أصلا حاب لقاني نطلب و نعاود ساعفني و خلاصأيا يما بدات تقولي هاذيك العين نقولها لالا مالڨري كلامها منطقي بيسك صبغت قبل اليوم و مصراليش هاكفوتت شهرين نصلي و ندعي ربي يولي كما كان حتى خطرة فوسط الدعاء خطرت في بالي نروح نرقيو كما كان الحال حوست على راقية ترقي بالقران برك لقيت هاذيو كي رحت لها تبدا تقرا القران و تحبس و تبدا تحكيلي واش راهو صاري فيا و نلقى صح كامل واش تقول صحيحدوختني كقاتلي عندك ألم فالرجلين و سببه سحر مدفون و كي تفوتي عليه يوجعوك و كاينة و كي منكونش فداري ميوجعونيش و وليدي يرقد و نا ثاني مع العلم فوتت عند الطبيب قالي عظامك راهم ملاح معندكش مشكلو قاتلي تسحرتي كي زيدتي راكي حكمتي كادو و هو عبارة على سحربون كي زيدت معلوم على الطفل يرقد بزاف انا وليدي لا ليل لا نهار و اذا رقد انا منرقدش و حكمني ارق عجيب غريب و مبعد بدا يرقد و نهار راحلي الأرق ولى هو يفطن فالصيف ماكنتش في داري كان يرقد نوووورمال وليت للدار ولينا لمشكل عدم النومو نا حسابتلي نورمال حتى ككبر درك استغربت و العجيب يأذن لصلاة الفجر منا يرقد منابديت العلاج بالرقية شرب عسل مرقي و ماء مرقي و الاغتسال بهو لكن تحكمني كآبة ماشي نورمال كندهن بذاك الزيت و نهار اغتسلت بالماء المرقي صار فيا عجب راجلي تخلع قالي خرجت و نتي نورمال رجعت و لقيتك مريضةرميت الماء المرقي فالحوش و ندمت حابة نولي للعلاج و ياربي نقدر حتى يفرج ربي دعيولي بالشفاء و الحاجة الثانية اللي نتمنى يبينهالي ربي شكون الشخص اللي جايبها مورايا لأنو مراهش بعيد لأنو الأشياء اللي يضيعولي و الروبة اللي لقات يما فيها السحر كانوا وسط داري اتسما هاذ الشخص دخل للدار كفاش و وقتاش منحبش نظن فأي شخص حابة يبينو ربي بركدعواتكم دعواتكم دعواتكم معاناة عشر سنوات و اكثرو سمحولي بزاف طولت عليكم.....