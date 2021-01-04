محتاجة دعواتكم لي في ظهر الغيب🙏🙏🙏🙏

sanaya
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خاوتي صدقوني مش خترة مش زوج نطرح مشكل هنا و يأتي الفرج
لعل شخصا مباركا هنا و دعائه لا يرد
بون حكايتي باختصار أنو أنا من بكري علابالي بلي راني مسحورة السحر وضع لي خترة في ثوب و نا فذاك الوقت كنت مسافرة و لقاتو يما خترة فوق خزانتي ساعات يضيعو اغراض مثلا نوجد فستان نغسلو منلقاهوش ....الخ خترة في عتبة البيت و خترة مدفون في الفناء
اكثر سحر أثر عليا موضوع في عتبة باب بيتي كلما نفوت خارجة نولي للدار و نمرض و لوكان نكمل نحكي نبقى للصباح لأنو الدلائل كثيرة جدا
و لكنج جامي خممت نرقي ديما متكلة على ربي و القرآن و ساعات يجو فترات منقدرش نصلي و لا نسمع قران و لا نبدا نصلي تحكمني فشلة غريبة
السحر و الله اعلم هو سحر التفريق بين الزوجين و التعطيل و اللي أثر فيا اكثر هو سحر التعطيل اما سحر التفريق منيش متأكدة و لكن دار لي عكوسات فحياتي اولها المرض و نجري من طبيب لطبيب ويقولولي راكي لاباس عليك
الانسان المسحور ما يقدرش يروح يرقي مام علابالو و شايف الأدلة قدامو مام راجلي من مدة حاب يجيب راقي و مش قادر مصح هو نورمال الحمد لله
مؤخرا صراتلي حكاية خلاتني نروح للرقية لا علاقة لها بالسحر
رحت عند حفافة نصبغ شعري عادي مللي بدات تخدم و هي تقولي شعرك يدي پرودوي بزاف و كلما نجبد خصلة نقول خلاص نلقى مزال وووو دخلت علينا وحدة بدات تحكيلها على شعري و معلاباليش تشكر و لا تشكي و كي كملت الهدرة قاتلي لوكان غير قطعتيه و جيتي
قتلها لالا علاه حابة يبقى طويل
المهم غسلت شعري و نحاتلو الصبيغة و طاحلي على حجري كامل تشوكينا في زوج قتلها متزيديش ديريلو والو و رحت و نا نسوق و نبكي عمبالي طاح من فوق لحقت للدار لقيتو سبحان الله تقطع وحدو للرقبة و جهة طالعة جهة هابطة و راح فيها و خلصت دراهم باطل لا لون و خسارة فوق و المصيبة أنو راجلي مكانش أصلا حاب لقاني نطلب و نعاود ساعفني و خلاص
أيا يما بدات تقولي هاذيك العين نقولها لالا مالڨري كلامها منطقي بيسك صبغت قبل اليوم و مصراليش هاك
فوتت شهرين نصلي و ندعي ربي يولي كما كان حتى خطرة فوسط الدعاء خطرت في بالي نروح نرقي
و كما كان الحال حوست على راقية ترقي بالقران برك لقيت هاذي
و كي رحت لها تبدا تقرا القران و تحبس و تبدا تحكيلي واش راهو صاري فيا و نلقى صح كامل واش تقول صحيح
دوختني كقاتلي عندك ألم فالرجلين و سببه سحر مدفون و كي تفوتي عليه يوجعوك و كاينة و كي منكونش فداري ميوجعونيش و وليدي يرقد و نا ثاني مع العلم فوتت عند الطبيب قالي عظامك راهم ملاح معندكش مشكل
و قاتلي تسحرتي كي زيدتي راكي حكمتي كادو و هو عبارة على سحر
بون كي زيدت معلوم على الطفل يرقد بزاف انا وليدي لا ليل لا نهار و اذا رقد انا منرقدش و حكمني ارق عجيب غريب و مبعد بدا يرقد و نهار راحلي الأرق ولى هو يفطن فالصيف ماكنتش في داري كان يرقد نوووورمال وليت للدار ولينا لمشكل عدم النوم
و نا حسابتلي نورمال حتى ككبر درك استغربت و العجيب يأذن لصلاة الفجر منا يرقد منا
بديت العلاج بالرقية شرب عسل مرقي و ماء مرقي و الاغتسال به
و لكن تحكمني كآبة ماشي نورمال كندهن بذاك الزيت و نهار اغتسلت بالماء المرقي صار فيا عجب راجلي تخلع قالي خرجت و نتي نورمال رجعت و لقيتك مريضة
رميت الماء المرقي فالحوش و ندمت حابة نولي للعلاج و ياربي نقدر حتى يفرج ربي دعيولي بالشفاء و الحاجة الثانية اللي نتمنى يبينهالي ربي شكون الشخص اللي جايبها مورايا لأنو مراهش بعيد لأنو الأشياء اللي يضيعولي و الروبة اللي لقات يما فيها السحر كانوا وسط داري اتسما هاذ الشخص دخل للدار كفاش و وقتاش منحبش نظن فأي شخص حابة يبينو ربي برك
دعواتكم دعواتكم دعواتكم معاناة عشر سنوات و اكثر
و سمحولي بزاف طولت عليكم.....
لعل شخصا مباركا هنا و دعائه لا يرد
بون حكايتي باختصار أنو أنا من بكري علابالي بلي راني مسحورة السحر وضع لي خترة في ثوب و نا فذاك الوقت كنت مسافرة و لقاتو يما خترة فوق خزانتي ساعات يضيعو اغراض مثلا نوجد فستان نغسلو منلقاهوش ....الخ خترة في عتبة البيت و خترة مدفون في الفناء
اكثر سحر أثر عليا موضوع في عتبة باب بيتي كلما نفوت خارجة نولي للدار و نمرض و لوكان نكمل نحكي نبقى للصباح لأنو الدلائل كثيرة جدا
و لكنج جامي خممت نرقي ديما متكلة على ربي و القرآن و ساعات يجو فترات منقدرش نصلي و لا نسمع قران و لا نبدا نصلي تحكمني فشلة غريبة
السحر و الله اعلم هو سحر التفريق بين الزوجين و التعطيل و اللي أثر فيا اكثر هو سحر التعطيل اما سحر التفريق منيش متأكدة و لكن دار لي عكوسات فحياتي اولها المرض و نجري من طبيب لطبيب ويقولولي راكي لاباس عليك
الانسان المسحور ما يقدرش يروح يرقي مام علابالو و شايف الأدلة قدامو مام راجلي من مدة حاب يجيب راقي و مش قادر مصح هو نورمال الحمد لله
مؤخرا صراتلي حكاية خلاتني نروح للرقية لا علاقة لها بالسحر
رحت عند حفافة نصبغ شعري عادي مللي بدات تخدم و هي تقولي شعرك يدي پرودوي بزاف و كلما نجبد خصلة نقول خلاص نلقى مزال وووو دخلت علينا وحدة بدات تحكيلها على شعري و معلاباليش تشكر و لا تشكي و كي كملت الهدرة قاتلي لوكان غير قطعتيه و جيتي
قتلها لالا علاه حابة يبقى طويل
المهم غسلت شعري و نحاتلو الصبيغة و طاحلي على حجري كامل تشوكينا في زوج قتلها متزيديش ديريلو والو و رحت و نا نسوق و نبكي عمبالي طاح من فوق لحقت للدار لقيتو سبحان الله تقطع وحدو للرقبة و جهة طالعة جهة هابطة و راح فيها و خلصت دراهم باطل لا لون و خسارة فوق و المصيبة أنو راجلي مكانش أصلا حاب لقاني نطلب و نعاود ساعفني و خلاص
أيا يما بدات تقولي هاذيك العين نقولها لالا مالڨري كلامها منطقي بيسك صبغت قبل اليوم و مصراليش هاك
فوتت شهرين نصلي و ندعي ربي يولي كما كان حتى خطرة فوسط الدعاء خطرت في بالي نروح نرقي
و كما كان الحال حوست على راقية ترقي بالقران برك لقيت هاذي
و كي رحت لها تبدا تقرا القران و تحبس و تبدا تحكيلي واش راهو صاري فيا و نلقى صح كامل واش تقول صحيح
دوختني كقاتلي عندك ألم فالرجلين و سببه سحر مدفون و كي تفوتي عليه يوجعوك و كاينة و كي منكونش فداري ميوجعونيش و وليدي يرقد و نا ثاني مع العلم فوتت عند الطبيب قالي عظامك راهم ملاح معندكش مشكل
و قاتلي تسحرتي كي زيدتي راكي حكمتي كادو و هو عبارة على سحر
بون كي زيدت معلوم على الطفل يرقد بزاف انا وليدي لا ليل لا نهار و اذا رقد انا منرقدش و حكمني ارق عجيب غريب و مبعد بدا يرقد و نهار راحلي الأرق ولى هو يفطن فالصيف ماكنتش في داري كان يرقد نوووورمال وليت للدار ولينا لمشكل عدم النوم
و نا حسابتلي نورمال حتى ككبر درك استغربت و العجيب يأذن لصلاة الفجر منا يرقد منا
بديت العلاج بالرقية شرب عسل مرقي و ماء مرقي و الاغتسال به
و لكن تحكمني كآبة ماشي نورمال كندهن بذاك الزيت و نهار اغتسلت بالماء المرقي صار فيا عجب راجلي تخلع قالي خرجت و نتي نورمال رجعت و لقيتك مريضة
رميت الماء المرقي فالحوش و ندمت حابة نولي للعلاج و ياربي نقدر حتى يفرج ربي دعيولي بالشفاء و الحاجة الثانية اللي نتمنى يبينهالي ربي شكون الشخص اللي جايبها مورايا لأنو مراهش بعيد لأنو الأشياء اللي يضيعولي و الروبة اللي لقات يما فيها السحر كانوا وسط داري اتسما هاذ الشخص دخل للدار كفاش و وقتاش منحبش نظن فأي شخص حابة يبينو ربي برك
دعواتكم دعواتكم دعواتكم معاناة عشر سنوات و اكثر
و سمحولي بزاف طولت عليكم.....