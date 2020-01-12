kouidri.m29
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 2 أوت 2016
- المشاركات
- 25
- النقاط
- 3
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
المصدر: بيع و شراء العملات
الكمية: 80.23 دولار ويب موني
195دج/ للدولار WMZ
العمولة على البائع (أنا أتحملها) تصلك صافية 80.23دولار
المبلغ يباع كاملا دفعة واحدة
عمولة الوساطة يتحملها المشتري
المصدر: بيع و شراء العملات
الكمية: 80.23 دولار ويب موني
195دج/ للدولار WMZ
العمولة على البائع (أنا أتحملها) تصلك صافية 80.23دولار
المبلغ يباع كاملا دفعة واحدة
عمولة الوساطة يتحملها المشتري
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