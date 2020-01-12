طلب وساطة متوفر 80.23 دولار ويب موني مقابل CCP.

K

kouidri.m29

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 أوت 2016
المشاركات
25
النقاط
3
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
المصدر: بيع و شراء العملات
الكمية: 80.23 دولار ويب موني
195دج/ للدولار WMZ
العمولة على البائع (أنا أتحملها) تصلك صافية 80.23دولار
المبلغ يباع كاملا دفعة واحدة
عمولة الوساطة يتحملها المشتري
 

المرفقات

Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
455
النقاط
13
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين تجارة العملات عبر الوسيط [ يرجى الإلتزام ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : الامين المالي
- عمولة الوسيط هي; 10 د.ج لكل 1 دولار

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بالتوفيق.
 
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