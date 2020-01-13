.من روائع اللغة العربية في القرآن :

{إذا زلزلت الأرض زلزالها}

تأمل لفظة ( زل - زل ) فهي تكرار حرفين

وعندما غضب الله تعالى على قوم صالح الذين عصوا أمر الله ورسوله وعقروا الناقة تأتي لفظة {/ فدم -دم / عليهم ربهم } فتأمل !

وعندما تنكشف الحقيقة وبقوة عن ظلامة يوسف الصديق لعشر سنوات يقبع فيها في السجن ظلما من قبل زليخا تأتي لفظة

{ الآن / حص - حص / الحق } فتأمل !

وعندما يتحدث القرآن عن حدث مهم تقشعر له الأبدان يوم القيامة تأتي لفظة

{ إذا دكت الأرض/ دكا - دكا / وجاء ربك والملك صفا صفا }

وعندما يتحدث القرآن عما أعد ﻷهل الجنة من نعيم تأتي لفظة

{ متكئين على رف رف خضر وعبقري حسان } فتأمل !

وعندما يتحدث عن شدة ظلمة الليل تأتي لفظة

{ والليل إذا / عس - عس/ }

فتتجلى الروعة القرآنية من هذه الكلمات المؤثرة ، وهذا يسمى في روائع بلاغة القرآن الكريم :

( الألفاظ الاهتزازية )

وهي ألفاظ تشعرك بشدتها وقوتها واهتزازها

من خلال تكرار حرفين متتاليين أو تكرار كلمة كاملة قوية اهتزازية لبيان أحداث في غاية الأهمية ،

فسبحانك ربنا ما قدرناك حق قدرك .

المرجع "كتاب: لسان عربي مبين"