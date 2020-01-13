ناصر dz
:: عضو بارز ::
.من روائع اللغة العربية في القرآن :
{إذا زلزلت الأرض زلزالها}
تأمل لفظة ( زل - زل ) فهي تكرار حرفين
وعندما غضب الله تعالى على قوم صالح الذين عصوا أمر الله ورسوله وعقروا الناقة تأتي لفظة {/ فدم -دم / عليهم ربهم } فتأمل !
وعندما تنكشف الحقيقة وبقوة عن ظلامة يوسف الصديق لعشر سنوات يقبع فيها في السجن ظلما من قبل زليخا تأتي لفظة
{ الآن / حص - حص / الحق } فتأمل !
وعندما يتحدث القرآن عن حدث مهم تقشعر له الأبدان يوم القيامة تأتي لفظة
{ إذا دكت الأرض/ دكا - دكا / وجاء ربك والملك صفا صفا }
وعندما يتحدث القرآن عما أعد ﻷهل الجنة من نعيم تأتي لفظة
{ متكئين على رف رف خضر وعبقري حسان } فتأمل !
وعندما يتحدث عن شدة ظلمة الليل تأتي لفظة
{ والليل إذا / عس - عس/ }
فتتجلى الروعة القرآنية من هذه الكلمات المؤثرة ، وهذا يسمى في روائع بلاغة القرآن الكريم :
( الألفاظ الاهتزازية )
وهي ألفاظ تشعرك بشدتها وقوتها واهتزازها
من خلال تكرار حرفين متتاليين أو تكرار كلمة كاملة قوية اهتزازية لبيان أحداث في غاية الأهمية ،
فسبحانك ربنا ما قدرناك حق قدرك .
المرجع "كتاب: لسان عربي مبين"
{إذا زلزلت الأرض زلزالها}
تأمل لفظة ( زل - زل ) فهي تكرار حرفين
وعندما غضب الله تعالى على قوم صالح الذين عصوا أمر الله ورسوله وعقروا الناقة تأتي لفظة {/ فدم -دم / عليهم ربهم } فتأمل !
وعندما تنكشف الحقيقة وبقوة عن ظلامة يوسف الصديق لعشر سنوات يقبع فيها في السجن ظلما من قبل زليخا تأتي لفظة
{ الآن / حص - حص / الحق } فتأمل !
وعندما يتحدث القرآن عن حدث مهم تقشعر له الأبدان يوم القيامة تأتي لفظة
{ إذا دكت الأرض/ دكا - دكا / وجاء ربك والملك صفا صفا }
وعندما يتحدث القرآن عما أعد ﻷهل الجنة من نعيم تأتي لفظة
{ متكئين على رف رف خضر وعبقري حسان } فتأمل !
وعندما يتحدث عن شدة ظلمة الليل تأتي لفظة
{ والليل إذا / عس - عس/ }
فتتجلى الروعة القرآنية من هذه الكلمات المؤثرة ، وهذا يسمى في روائع بلاغة القرآن الكريم :
( الألفاظ الاهتزازية )
وهي ألفاظ تشعرك بشدتها وقوتها واهتزازها
من خلال تكرار حرفين متتاليين أو تكرار كلمة كاملة قوية اهتزازية لبيان أحداث في غاية الأهمية ،
فسبحانك ربنا ما قدرناك حق قدرك .
المرجع "كتاب: لسان عربي مبين"