طلباتكن ...

ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة :: نجمة اللمة
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
12,471
النقاط
2,256
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
السلام عليكم أحبتي أعضاء اللمة

تم بعون الله فتح هذا الموضوع المثبت كهمزة وصل بين اعضاء
اللمة و مشرفي القسم لمناقشة امر تنشيط القسم
ارغب بمعرفة افكاركم في تنشيط القسم باذن الله

ان كنت انا السبب
ساطلب من الادارة الغاء امر كوني مشرفة على هذا القسم وستضع من ترونها مناسبة كمشرفة قادرة على تنشيط الركن
وسافيدكن باذن الله بما استفيده كعضوة كما كنت والحمد لله

وان كان سبب اخر .. واقصد بذلك سبب دنيوي
فاني ارى انكن نشيطات في باقي الاقسام النسوية وعدم نشاطكن واحيانا انعدامه في هذا الركن
فاني اكلمكن كما اكلم نفسي والله:
قال تعالى:
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قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا
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(سورة الفرقان)

فلا شيء له اولوية في الحياة اكثر من ديننا

اتمنى ذكر اسبابكن اخواتي الغاليات طبعا ان لم يكن في ذلك احراج
وايضا ذكر افكاركن لتنشيط الركن
وجزاكن الرحمن خيرا والجنة وجعلها في ميزان حسناتكن

وفقنا الله واياكن بما نحب في ما يحب ويرضى لنا
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكن الكريم
 
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