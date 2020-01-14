طلباتكن ...

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

السلام عليكم أحبتي أعضاء اللمة

تم بعون الله فتح هذا الموضوع المثبت كهمزة وصل بين اعضاء

اللمة و مشرفي القسم لمناقشة امر تنشيط القسم

ارغب بمعرفة افكاركم في تنشيط القسم باذن الله

ان كنت انا السبب

ساطلب من الادارة الغاء امر كوني مشرفة على هذا القسم وستضع من ترونها مناسبة كمشرفة قادرة على تنشيط الركن

وسافيدكن باذن الله بما استفيده كعضوة كما كنت والحمد لله

وان كان سبب اخر .. واقصد بذلك سبب دنيوي

فاني ارى انكن نشيطات في باقي الاقسام النسوية وعدم نشاطكن واحيانا انعدامه في هذا الركن

فاني اكلمكن كما اكلم نفسي والله:

قال تعالى:

(سورة الفرقان)

فلا شيء له اولوية في الحياة اكثر من ديننا

اتمنى ذكر اسبابكن اخواتي الغاليات طبعا ان لم يكن في ذلك احراج

وايضا ذكر افكاركن لتنشيط الركن

وجزاكن الرحمن خيرا والجنة وجعلها في ميزان حسناتكن

وفقنا الله واياكن بما نحب في ما يحب ويرضى لنا

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكن الكريم