طلباتكم ...

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

السلام عليكم أحبتي أعضاء اللمة



تم بعون الله فتح هذا الموضوع المثبت كهمزة وصل بين اعضاء

اللمة و مشرفي القسم لمناقشة امر تنشيط القسم

ارغب بمعرفة افكاركم في تنشيط القسم باذن الله



ان كنت انا السبب

ساطلب من الادارة الغاء امر كوني مشرفة على هذا المنتدى وتضع من ترونه/ا مناسب/ة كمشرف/ة قادر/ة على تنشيط المنتدى

وسافيد باذن الله بما استفيده كعضوة كما كنت والحمد لله

وان كان سبب اخر ..

اتمنى ذكر اسبابكم طبعا ان لم يكن في ذلك احراج

وايضا ذكر افكاركم لتنشيط الركن

وفقنا الله واياكم بما نحب في ما يحب ويرضى لنا

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم