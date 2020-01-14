النعيم أم العذاب" لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ "

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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في مشهد الجنازات ينتابني الفزع من لحظة إغلاق القبر وتسارع الناس لترك ميتهم .!

أعلى القبر أحدهم يبكي .. والآخر حزين .. وآخر هناك لا يبالي.!

وفي داخل القبر أحدهم يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبيّ محمد صلّى الله عليه وسلم ..

وآخر يقول: هاه هاه لا أدري.! في مشهد الجنازات ينتابني الفزع من لحظة إغلاق القبر وتسارع الناس لترك ميتهم .!أعلى القبر أحدهم يبكي .. والآخر حزين .. وآخر هناك لا يبالي.!وفي داخل القبر أحدهم يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبيّ محمد صلّى الله عليه وسلم ..وآخر يقول: هاه هاه لا أدري.!

في الأعلى يُحكمون إغلاق القبر من هنا ومن هناك وكأنّهم يخشون خروجه .!

وفي داخل القبر أحدهم يقول: رب أقم الساعة ، وأحدهم ينادي: رب ارجعونِ لعلي أعمل

صالحاً فيما تركت.! ​

في الأعلى يتأفف أحدهم من التراب ، وترهقه حرارة الشمس ، ويملّ من طول الدعاء.!

وفي داخل القبر لا يملك أحدهم إلا مترين في متر من كون فسيح ، وقطعة قماش ، وعمله ،

ودعوات صالحات. ​

في الأعلى لا تكاد تمضي رُبع ساعة إلّا وقد فرغ المكان وساد السكون ، وخيم الصمت ورحل الزوار .!

وفي الداخل ضجيج .!

أحدهم يُنعّم ويرى مقعده من الجنة .. وآخر يصرخ من ضيق المكان وظلمته ومن الهول والفزع ..! ​

في الأعلى أناس قد انتقلوا من بيت مُكيّف ، لمسجد مُكيّف ، بسيارة مُكيّفة ، ويتعجّلون

الرحيل من الحرّ .!

وفي داخل القبر يسمعون قرع نعال أحبتهم وهم يغادرون ، أحدهم في سعة ولطف ورحمة ،

وآخر في ضيق وحر ونكد. ​

أفي النعيم المقيم نحيا ، أم في العذاب نشقى.؟

إقرأ قوله تعالى:

" لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ "..

الآية سورة 61 سورة الصافات ​

اللّهم إنّا مُقصّرون فاعف عنا يارب ..

اللّهم عاملنا بعفوك ورحمتك وجودك وكرمك ..

اللّهم لا تجعلنا من الغافلين وارزقنا البصيرة والرشد في كل أمر وحين وارزقنا اللّهم حُسن الخاتمة

اجمعين ، اللّهم آمين ​