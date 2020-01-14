قــال ابن القيم - رحمه الله تعالى - خمس سنن في الأذان قــال ابن القيم - رحمه الله تعالى - خمس سنن في الأذان

الأولى

قوله صل الله عليه وسلم :

الثانية

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .

الثالثة

سؤال الله تعالى الوسيلة لرسوله صلى الله عليه وسلم .

الرابعة

قول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً .

الخامسة

الدعاء لنفسه بما شاء .

الوابل الصيب من الكلم الطيب

( ص 188 )

: إجابة المؤذنوالدليلرواه مسلم .الدليل قوله صلى الله عليه وسلم :( إذا سمعتم المؤذن ، فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا عليّ ،فإنه من صلى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشرا ... ) .رواه مسلم .الدليل قوله صلى الله عليه وسلم :( إذا سمعتم المؤذن ، فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا عليّ ،فإنه من صلى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشرا ، ثم سلوا الله لي الوسيلة ، فإنها منزلة في الجنة ،لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن سأل لي الوسيلة حلّتْ له الشفاعة ) .رواه مسلم .وقوله عليه الصلاة السلام :( من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ،آت محمدا الوسيلة ، والفضيلة ، وأبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته ، حلت له شفاعتي يوم القيامة ) .الدليل قوله صلى الله عليه وسلم :( من قال حين يسمع المؤذن ، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،وأن محمداً عبده ورسوله .رضيت بالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً ، غفر الله ذنوبه ) .رواه مسلم .الدليل ما في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو قال : يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :( قل كما يقولون ، فإذا انتَهَيْتَ ؛ فَسَلْ تُعْطَ ) .وفي الترمذي عن أنس قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة ) .