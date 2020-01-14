عرض بيع بيع مبلغ 270دولار SKRILL مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
Sofito djebabra
المبلغ المتاح
270.00 دولار
سعر البيع
192.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Skrill - سكريل
Sofito djebabra

Sofito djebabra

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
23 جويلية 2017
المشاركات
277
النقاط
7
محل الإقامة
Saida
الجنس
ذكر
ألسلام عليكم
متوفر 270 دولار سكريل
الدفع عن طريق ccp
1 دولار = 192 دج
العمولة يتحملها المشتري
الدفع عن طريق ccp
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا
 

المرفقات

Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
462
النقاط
13
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى :
@Adam dz و @ALGERIA DZ

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق....
 
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