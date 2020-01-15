أُحب زوجتي كما هي ولا أرى فيها ما يعيبها

ناصر dz

ناصر dz

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ذكر أحد الأزواج أن زوجته طلبت منه أن يكتب لها عددًا من صفاتها السلبية التي يتمنى أن تغيرها
وذلك بناء على طلب إحدى الجمعيات النسائية التي تشترك فيها زوجته

*فما كان من الرجل إلا أن كتب 🌸*
*" أُحب زوجتي كما هي ولا أرى فيها ما يعيبها "*

وأعطاها الورقة مغلفة كما طلبت الجمعية من أعضائها .
وفي اليوم التالي عاد ليجد زوجته تقف عند باب المنزل،
وفي يدها باقة ورد وهي تستقبله بالدموع مِن شِدة الفرح.

*لقد كانتْ مفاجئة عظيمةً بالنسبة لها خاصة أنها اكتشفت ذلك المديح على الملأ.*

يقول الزوج كان لدي أكثر مِن عشرة أخطاء تقع فيها زوجتي إلا أني علمت أن العلاج لن يكونَ بذكرها أبدا
والعجيب أن زوجته تحسنت بنسبة أكثر مِن سبعين بالمائة.

👈🏻 أتدري لماذا ...
*إنه سحر المديح الذي لا يقاوم وقوة الثناء التي لا تضاهيها ماديات*

*فعادة ذكر العيوب يولد النفور والاكتئاب والعناد*👍🏻

*أما المديح يبعث الحب والسرور ويعطي طاقة إيجابية داخل البيت ومحيط الاسرة.*👩‍👩‍👧‍👧
ولا ننكر اثره ايضا في محيط العمل

*🌻فالكلمة_الطيبة_صدقة.
 
البشير البشير

البشير البشير

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بارك الله فيك اخي ناصر على الموضوع الرائع والقيّم
نعم سحر الكلمة مفتاح المودّة المستمرة
 
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