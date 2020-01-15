هذا ما فعلة حسان بن ثابت عندما طلب منه يهجو الرسول

..اعطى كفار قريش حسان بن ثابت قبل إسلامه مبلغاً مـن المال ليهجو النبي (صلى اللّـه عليـه وعلى آله وسلـم).



فوقف حسان على ربـوةٍ ينتظر مجيء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لينظر إلى صفة من صفاته فيهجـوه بها ..



ومـرّ الحـبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ، فلما رآه حسان رجع إلى قريش فـرّدَ لهـم المـال

وقال : هـذا مالكم ليس لي فيه حاجة، وأما هذا الذي أردتم أن أهجوه .. فاعلموا أني أشهد أنه رسول اللّه ..



فقالوا : ما دهاك ..؟؟

ما لهذا أرسلناك ..!!

فأجـابهـم بهذا الشعر :

لـمّـا رأيــتُ أنــواره سـطـعــت ..

وضعت من خيفتي كفّي على بصري ..

خـوفـاً على بصري من حسن صورته ..

فلـستُ أنـظـره إلا عـلـى قـدري..

روح من النـور في جسم من القمر ..

كحلية نسجـت مـن الأنجـم الـزهرِ. .

الّلهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الطيبين الطاهرين وسلم تسليماً كثيراً .