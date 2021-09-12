حسان بن ثابت وكفار قريش عندما طلبو منة يهجو الرسول صلى الله علية وسلم

كفار قريش أعطو حسان بن ثابت قبل إسلامه مبلغاً مـن المال ليهجو النبي (ليذمه بالشعر) (صلى اللّـه عليـه وعلى آله وسلـم).

فوقف حسان على ربـوةٍ ينتظر مجيئ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لينظر إلى صفه من صفاته فيهجـوه بها ..

ومـرّ الحـبيب المصطفى صل الله عليه وآله وسلم ، فلما رآه حسان رجع إلى قريش فـرّدَ لهـم المـال

وقال : هـذا مالكم ليس لي فيه حاجه، وأما هذا الذي أردتم أن أهجوه .. فاعلموا أني أشهد أنه رسول اللّه

فقالوا : ما دهاك ..؟؟

ما لهذا أرسلناك ..!!

فأجـابهـم بهذا الشعر :

لـمّـا رأيــتُ أنــواره سـطـعــت ،

وضعت من خيفتي كفّي على بصري

خـوفـاً على بصري من حسن صورته ،

فلـستُ أنـظـره إلا عـلـى قـدري..

روح من النـور في جسم من القمر ،

كحلية نسجـت مـن الأنجـم الـزهرِ..



اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين