هل في الجنة ليل أو نهار

"ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا" ؟

وما معنى قوله تعالى:قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى:"ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا * تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا "أي: في مثل وقت البكرات ووقت العشيات، لا أن هناك ليلا ونهارا، ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء وأنوار ".( التفسير ٤٧١/٤ )وقال ابن تيمية:" والجنة ليس فيها شمس ولا قمر، ولا ليل ولا نهار، لكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش ".( المجموع ٣١٢/٤ )وقال القرطبي: " قال العلماء: ليس في الجنة ليل ونهار، وإنما هم في نور دائم أبدا، وإنما يعرِفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب، ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب، ذكره أبو الفرج بن الجوزي.( التذكرة للقرطبي ٥٠٤ )* ...