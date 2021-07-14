.◈. الأعمال الواردة في عشر ذي الحجة.◈.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد..حمـلة.•✿هبت نسائم عشر ذي الحجة ✿•.فاغتنميهاالأعمال الواردة في عشر ذي الحجةأداء الحج والعمرة وهو أفضل ما يعمل ويدل على فضله عدة أحاديثمنها قوله -صلى الله عليه وسلم- (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحجالمبرور ليس له جزاء إلا الجنة) وغيره من الأحاديث الصحيحة.صيام هذه الأيام أو ما تيسر منها -وبالأخص يوم عرفة- ولا شك أن جنسالصيام من أفضل الأعمال وهو ما اصطفاه الله لنفسه كما في الحديث القدسي(الصوم لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي).وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-(ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعينخريفا) متفق عليه ..أي مسيرة سبعين عاما.وروى مسلم رحمه الله عن أبي قتادة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:(صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده)التكبير والذكر في هذه الأيام، لقوله -تعالى-وقد فسرت بأنها أيام العشر،واستحب العلماء لذلك كثرة الذكر فيها لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-عند أحمد -رحمه الله- وفيه: (فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد) .وذكر البخاري -رحمه الله- عن ابن عمر وعن أبي هريرة -رضي الله عنهم-أنه ما كانا يخرجان إلى السوق في العشر، فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما .وروى إسحاق -رحمه الله- عن فقهاء التابعين -رحمة الله عليهم- أنهم كانوايقولون في أيام العشر: [ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبرولله الحمد]. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرقوالمساجد وغيرها لقوله -تعالى-ولا يجوز التكبير الجماعي وهو الذي يجتمع فيه جماعة على التلفظ بصوتواحد، حيث لم ينقل ذلك عن السلف وإنما السنة أن يكبر كل واحد بمفرده،وهذا في جميع الأذكار والأدعية إلا أن يكون جاهلا فله أن يلقن من غيرهحتى يتعلم، ويجوز الذكر بما تيسر من أنواع التكبير والتحميد والتسبيح،وسائر الأدعية المشروعة.التوبة والإقلاع عن المعاصي وجميع الذنوب، حتى يترتب على الأعمالالمغفرة والرحمة، فالمعاصي سبب البعد والطرد، والطاعات أسباب القرب والود،وفي الحديث عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:(إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه) متفق عليه.كثرة الأعمال الصالحة من نوافل العبادات كالصلاة والصدقة والجهادوالقراءة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك؛ فإنها من الأعمال التيتضاعف في هذه الأيام، فالعمل فيها وإن كان مفضولا فإنه أفضل وأحب إلى اللهمن العمل في غيرها وإن كان فاضلا حتى الجهاد الذي هو من أفضل الأعمالإلا من عقر جواده واهريق دمه.يشرع في هذه الأيام التكبر المطلق في جميع الوقت من ليل أو نهارإلى صلاة العيد ويشرع التكبر المقيد وهو الذي يكون بعد الصلوات المكتوبةالتي تصلى في جماعة، ويبدأ لغير الحجاج من فجر يوم عرفة وللحجاجمن ظهر يوم النحر، ويستمر إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق.تشرع الأضحية في يوم النحر وأيام التشريق وهو سنة أبينا إبراهيم -عليه الصلاة والسلام حين فدى الله ولده بذبح عظيم، وقد ثبت أن النبي-صلى اللهعليه وسلم- (ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضعرجله على صفاحهما) متفق عليه.روى مسلم -رحمه الله- وغيره عن أم سلمة -رضي الله عنها- أن النبيصلى الله عليه وسلم قال: (إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحيفليمسك عن شعره وأظفاره وفي رواية فلا يأخذ من شعره ولا من أظفارهحتى يضحي) ولعل ذلك تشبها بمن يسوق الهدي، فقد قال الله - تعالى -وهذا النهي ظاهرهأنه يخص صاحب الأضحية ولا يعم الزوجة ولا الأولاد إلا إذا كان لأحدهمأضحية تخصه، ولا بأس بغسل الرأس ودلكه ولو سقط منه شيء من الشعر.على المسلم الحرص على أداء صلاة العيد حيث تُصلَّى، وحضور الخطبةوالاستفادة، وعليه معرفة الحكمة من شرعية هذا العيد، وأنه يوم شكر وعمل بر،فلا يجعله يوم أشر وبطر ولا يجعله موسم معصية وتوسع في المحرمات كالأغانيوالملاهي والمسكرات ونحوها مما قد يكون سببا لحبوط الأعمال الصالحة التيعملها في أيام العشر.بعد ما مر بنا ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يستغل هذه الأيام بطاعة الله وذكرهوشكره والقيام بالواجبات والابتعاد عن المنهيات واستغلال هذه المواسم والتعرضلنفحات الله ليحوز على رضا مولاه والله الموفق والهادي إلى سواء السبيلوصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم​